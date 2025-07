טרגדיה בעיירת נופש איטלקית: ויויאן אלכסנדרה ספוהר, אשתו של מנכ"ל לופטהנזה קרסטן ספוהר, דרסה למוות צעירה איטלקייה בת 24 בזמן חופשה בסרדיניה – ואז עלתה על טיסה חזרה לגרמניה, בעוד הרשויות באיטליה פתחו נגדה בחקירה פלילית.

התקרית אירעה ביום שלישי האחרון בפורטו צ'רבו, עיירה בצפון האי המוכרת למיליונרים. על פי דיווחים בכלי התקשורת האיטלקיים, ספוהר – בת 51 ואם לשתיים – נהגה ברכבה ופגעה בגאיה קוסטה שעברה במעבר חצייה. לפי הדיווחים, הצעירה הייתה בדרכה לעבודתה כבייביסיטר. עדי ראייה טענו כי ספוהר לא עצרה מיד אחרי הפגיעה. היא עצרה רק לאחר שעוברי אורח נופפו לעברה – ואז התמוטטה במקום. פרמדיקים ניסו להציל את קוסטה במשך 20 דקות, אך לשווא. מותה נקבע בזירה.

