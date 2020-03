View this post on Instagram

В Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. Ребенок умер 8 марта на девочку в парке «Дубовая роща» упала деревянная скульптура медведя. Девочка 8-ми лет получила переломы руки и ноги, черепно-мозговую травму. 9 марта ребенок умер в больнице. В соцсетях пишут, что около месяца назад этот 200-килограмовый медведь упал рядом с мальчиком. Коммунальщики скульптуру просто подняли, ничем не закрепив ее. В парке говорят, рядом с фигурой были предупреждающие знаки, что лезть на медведя нельзя. Но девочка была в тот момент без родителей и полезла на медведя. По итогу ведется расследование по двум статьям - умышленное убийство и служебная небрежность.