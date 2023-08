רשויות החוק במדינת וושינגטון עצרו שאנה גרדנר-פרננדז בחשד למעורבות ברצח של בעלה לשעבר – ג'ארד בריידגן. החשודה נעצרה בביתה ובהמשך תוסגר לרשויות החוק במחוז דובאל, פלורידה, לקראת המשפט שלה. התובעת מליסה נלסון התייחסה בהודעה לתקשורת לכתב האישום החמור שהוגש נגד גרדנר-פרננדז ואמרה: "כתב האישום מאשר את מעורבותה ואת תפקיד המפתח שלה ברצח המחושב והמתוכנן של ג'ארד בריידגן".

ג'ארד בריידגן – בכיר לשעבר בחברת Microsoft – נרצח בחורף של השנה שעברה, בזמן שהוא וגרדנר-פרננדז היו בעיצומו של הליך פרידה ארוך וקשה שנמשך מאז 2015. ב-16 בפברואר, 2022, זמן קצר אחרי שהוריד את התאומים שלו בביתה של רעייתו לשעבר, בריידגן נורה למוות מחוץ למכוניתו.

ממצאי חקירת המשטרה חשפו שבן ה-33 עצר את רכבו באמצע הכביש בגלל צמיג שהונח בדרכו. האב אז יצא ממכוניתו כדי להזיז את הצמיג ונורה למוות על ידי מתנקש. גורמים המעורים בפרטי התקרית סיפרו שבקסלי (2), בתו הקטנה מאשתו השנייה, הייתה עדה לרצח וגם כמעט נפגעה בעצמה מאחד הקליעים. הפעוטה נותרה חגורה לכיסא הבטיחות שלה למשך דקות ארוכות, עד ששוחררה בסופו של דבר על ידי נהג של רכב חולף שעצר במקום כדי לעזור.

מעצרה של גרדנר-פרננדז הגיע כ-5 חודשים אחרי מעצרו של מריו פרננדז, בעלה השני של שאנה, שחשוד גם הוא במעורבות ברצח. בחודש ינואר המשטרה עצרה גם את הנרי טנון, אסיר לשעבר, שהודה שירה למוות בבריידגן והסכים לשתף פעולה עם רשויות החוק.

החשדות נגד גרדנר-פרננדז עלו לאחר הרצח בעקבות עדות של בעלי מכון קעקועים בפלורידה, שפנה למשטרה ואמר ששמע אותה "שואלת אנשים איך אפשר להיפטר מבעלה". היא התייחסה בעבר לטענות נגדה בשיחה עם כלי התקשורת בפלורידה והודתה שאמרה דברים רעים על בריידגן. אולם, היא הכחישה כל מעורבות ברצח שלו.

