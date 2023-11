נשיא רוסיה ולדימיר פוטין "משתמש לפחות בשני כפילי גוף", כך על פי ניתוח מומחי בינה מלאכותית, שהתבססו על הופעותיו הפומביות האחרונות של הנשיא, כפי שדיווח אתמול (ראשון) "הדיילי סטאר". העיתון עקב אחר הטענות התמוהות, לפיהן פוטין הלך לעולמו לפני כשבועיים – דבר שהוכחש שוב ושוב על ידי הקרמלין. אלא שתיאוריות על כך שדמות דומה לו מחליפה אותו במושב השלטון, עדיין מתרוצצות.

כעת, רשת הטלוויזיה היפנית TBS מדווחת כי לפוטין יש שני כפילים "שמתנהגים עבורו כמו בובות", כפי שדווח בעיתון. מהרשת היפנית נמסר כי עיתונאים השתמשו בטכנולוגיית הבינה המלאכותית העדכנית ביותר, כדי לבחון את הפנים ואת תנועות הגוף של שליט רוסיה. זאת, במקביל לבדיקת מומחים מהמעבדה לתקשורת אודיו ביפן, שניתחו גם את קולו של פוטין מהאירועים הציבוריים האחרונים שבהם נכח.

Speculations that Russian dictator Vladimir Putin uses body doubles emerge almost every time he appears in public away from the Kremlin. While there is no substantial evidence to back them up, rumors continue to spread. Here’s why. ️: @IMatviyishyn pic.twitter.com/dMLoBhrD6z — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 5, 2023

הדוח, למשל, מצא התאמה של 53 אחוזים בלבד בין פוטין שניהל את מצעד הניצחון בכיכר האדומה במוסקבה ב-9 במאי, לבין פוטין שהיה בגשר קרים לפני 11 חודשים. הופעה נוספת של פוטין, מקו החזית במריופול ממרץ האחרון שנבחנה, הביאה להתאמה של 40 אחוזים בלבד. במקביל, נבדקה ההתאמה בין פוטין שבתיעוד במריופול, לפוטין שבקרים - שהעלתה 18 אחוזי התאמה בלבד.

"מומחים לזיהוי פנים יתייחסו לזה כ'לא תואם' ברוב המקרים, מה שמוביל אותנו להנחה שזו יכולה להיות כפילות", נמסר מהרשת היפנית באשר להתאמה הנמוכה. בנוסף סיכם הדוח של הרשת כי "ניתוח מומחים, מציג בבירור את ההסתברות הגבוהה של לפחות שני כפילי גוף".

Japanese broadcaster compared all Putins using artificial intelligence - Daily Mail



Japanese researchers claim that Vladimir Putin uses several different body doubles for public appearances, based on detailed artificial intelligence (AI) analysis. Their research, based on… pic.twitter.com/XI1nobk3uu — Peacemaker (@peacemaket71) October 24, 2023

אחד ממבקריו הבולטים של נשיא רוסיה, פרופסור ולרי סולוביי, טען כבר באוקטובר השנה כי רופאים נתנו לפוטין 18 חודשים לחיות, לאחר שאובחן כחולה בפרקינסון ובסרטן בפברואר 2020. "הוא מת ביום חמישי בערב, 26 באוקטובר", ציין בתחילת החודש, לפני שהקרמלין הודיע כי "יש לנו רק פוטין אחד".