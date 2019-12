תאונת שרשרת חריגה במיוחד קרתה במחוז יורק שבוירג'יניה, לאחר ש-69 רכבים התנגשו אחד בשני על כביש מהיר ראשי.

התאונה קרתה אתמול (א'), בשל תנאי מזג האוויר שהקשו על הנהגים. לפי הודעת המשטרה, ערפל כבד ששרר באזור ושכבת קרח דקה שנוצרה על הכביש גרמה לנהגים להחליק בקלות ולאבד אחיזה.

כל הרכבים ניזוקו במידה כזו או אחרת מהתאונה, כאשר מעל 50 איש פונו לקבל טיפול בבית חולים סמוך. לפי הצוות הרפואי, לא הגיעו פצועים בסכנת חיים מידית.

Aerial pic of the crash on I-64 in Williamsburg. Pic from Williamsburg Flight Center. pic.twitter.com/4oWTGcLxyg