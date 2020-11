תינוקת בת שנתיים מתה בשנה שעברה, ככל הנראה לאחר שבלעה קפסולה לניקוי השירותים - כך קבעו רופאים שבחנו את המקרה הטרגי שהותיר סימני שאלות, ושנבחן בימים אלה בבית המשפט באנגליה.

הפעוטה, אריאטה-גרייס בארנט, החלה להקיא נוזל ורוד ב-28 ביוני של השנה שעברה, ואמה הבהילה אותה מיד לבית החולים. לדבריה, הפעוטה שיחקה עם אחותה בת ה-4 כשלפתע החלה להקיא. כשהאם הגיע אליהן היא הבחינה כי הן השיחקו במקום האחסון של קפסולות ניקוי אסלות. למרות שלא ראתה שהבת בלעה משהו, היא אמרה זאת לרופאים - אשר חיפשו את רכיבי הנוזל, קבעו שאינו רעיל עבור הילדה וב-2 ביולי כאשר מצבה של התינוקת השתפר - שחררו אותה מבית החולים.

האם נדרשה להמשיך הביא את הפעוטה לביקורות, אך כשבוע לאחר מכן, ב-8 ביולי, אריאטה-גרייס החלה לדמם. היא אושפזה בבית החולים סאות'המפטון ומתה באותו היום.כאמור, למרות שאיש לא ראה שזה אכן מה שקרה, חוקרת מקרי המוות שבחנה את סיבת מותה של הפעוטה קבעה כי סיבת המוות היא קפסולת ניקוי שבלעה, של חברת טואלט דאק.

