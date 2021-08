"הוא נטרף, אין לי ספק בכלל": גבר בן 41 נעלם במהלך הלילה מאתר חוטבי עצים בדרום מזרח-רוסיה, אחרי שיצא ממגוריו בשביל ללכת לשירותים. עמיתיו סיפרו שהבחינו בהיעדרותו רק בבוקר וכשיצאו מהמגורים בשביל לסרוק את הסביבה, מצאו ראיות לכך שהוא הותקף על ידי טיגריס.

הקורבן זוהה בתור מיקאיל שבלדין והתקרית ארעה באזור חברובסק, השכונת בסמוך לגבולות רוסיה-סין. בסרטון שצולם מזירת האירוע, אפשר לשמוע את אחד מעמיתיו מגיע למקום שבו נמצאו חלק מחפציו האישיים ומזהה את הנעליים ואת הפנס של שבלדין. בנוסף, אפשר לראות כתמי דם במקום.

רשויות האכיפה המקומיות החלו לחקור את הטרגדיה, כאשר הסברה הרווחת היא שחוטב העצים הותקף על ידי נקבת טיגריס אמור (טיגריס סיבירי), שאז גררה את גופתו בשביל להאכיל את הגורים שלה.

טיגריס אמור, הגדול במשפחת החתוליים ודמויי החתול, שכיח בעיקר באזור מפגשי הגבולות בין רוסיה, סין וקוריאה הצפונית. על פי ההערכות, נותרו רק 700 טיגריסים מתת המין הזה בטבע והוא מצוי בסכנת הכחדה.

מומחים מקומיים לטורף האימתני טוענים שאם שבלדין אכן הותקף על ידי טיגריסית מסוג אמור, קרוב לוודאי שהיא הייתה חולה או פצועה – שכן הבריאים נוטים להימנע מהיתקלויות עם בני אדם. סרגיי אמרילב, מנכ"ל המרכז לטיגריס אמור ברוסיה, הסביר: "אף על פי שהוא מוכר היטב בתוך מלך הטייגה, הוא לרוב חושש מפני 'החיה ההולכת על שניים'. רק לעיתים נדירות, כשהוא רעב, מותקף, חלש או חולה, הוא תוקף אנשים".

