צעיר אמריקאי האשים את בת זוגו בכך שגרמה לו לשקוע בתרדמת ארוכה. בחודש פברואר האחרון, דניאל ווטרמן, בן 22 מניו יורק, נסע יחד עם חברתו, ליה מאמבי, בת 24, על כביש 95 בפלורידה. על פי מסמכי בית המשפט, במהלך הנסיעה השניים החלו לריב – זמן קצר לפני שהמכונית סטתה מהכביש והתנגשה בעץ. מאמבי, שבדיוק גילתה שהיא בהיריון, נפצעה בתאונה אך שרדה, בעוד ווטרמן אושפז בבית החולים במצב קשה ובסופו של דבר מת.

לאחר שבועות בתרדמת, ווטרמן התעורר – והצליח לתקשר עם חוקריו באמצעות לוח כתיבה. לדבריו, חברתו התרסקה בכוונה. "היא אמרה לי במכונית: 'לא אכפת לי מה יקרה. אתה תקבל מה שמגיע לך'", כתב לחוקרים. לאחר חודשים של אשפוז, הוא מת ב-8 באוקטובר בעקבות סיבוך של דלקת ריאות.

אימו של ווטרמן, הת'ר, סיפרה לכתבים כי בנה היה נחוש לחשוף את האמת גם במצבו הקשה: "הוא מעולם לא ויתר, כל הזמן הזה הוא פשוט לא ויתר". על פי תצהיר המעצר שהגיע לידי המגזין People, המריבה בין בני הזוג החלה לאחר שווטרמן קיבל הודעת טקסט מאישה אחרת מניו יורק. לפי מסמכי בית המשפט, כשמאמבי הבחינה בהודעות, היא החלה לנהוג בפראות עד שאיבדה שליטה.

מאמבי התאוששה מפצעיה, בעוד ווטרמן נותר במצב קשה והועבר לטיפול ממושך בבית החולים. מותו הביא להחמרת האישומים נגד מאמבי – מעבירות נהיגה וגרימת נזק לעבירת הריגה.

A Florida man, Daniel Waterman, who was in a coma after a February car crash, woke up in May and accused his girlfriend, Leigha Mumby, of intentionally causing the crash during an argument.



