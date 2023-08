UWS murder-suicide family identified as building super, wife and sons https://t.co/i2pHzqX05Y pic.twitter.com/ebfjRqw61n

גבר בן 41 מניו יורק חשוד שרצח את אשתו ושני ילדיו, ושם קץ לחייו. רשויות החוק בעיר הוזעקו לדירת הקורבנות בשכונת האפֵּר איסט סייד במנהטן, אחרי שבני משפחתם לא הצליחו ליצור איתם קשר ביום ראשון. מקורבים התקשרו למוקד 911 אחרי שהצליחו לפתוח את דלת הדירה וראו דם על הרצפה.

שני ילדיהם של בני הזוג – בני 3 ו-1 – נמצאו שרועים בסלון עם פציעות דקירה בגופם. גורמים המעורים בפרטי החקירה סיפרו לכלי התקשורת האמריקאים שלצד הגופות היו שני סכינים. גופת אימם (40) נמצאה במסדרון עם חתך עמוק בצווארה. האב, שזוהה בתור השרת של בניין הדירות, התגלה ללא רוח חיים בחדר השינה.

Father fatally stabs wife, their two young boys before killing himself inside Upper West Side apartment: sources pic.twitter.com/QIiv37lIsn