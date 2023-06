טרגדיה בארה"ב: טקס הסיום של בית הספר התיכון היוגונט (Huguenot) בעיר ריצ'מונד, וירג'יניה, נגמר באסון אחרי ששני אנשים נורו למוות. נער בן 19 נעצר על ידי המשטרה לאחר שפתח באש אל עבר הקהל שעזב את המקום, כך לפי ריק אדוורדס – מפקד תחנת המשטרה העירונית.

נכון לעכשיו ידוע על 7 בני אדם שנורו בתקרית, שניים מהם – אב (36) ובנו (18) – מתו במקום, ושלושה פונו לבית החולים כשמצבם אנוש. כמו כן, עוד 5 אנשים נוספים נפצעו כתוצאה מהתקרית, כולל אדם שנמחץ על ידי ההמון וילדה בת 9 שנפגעה מרכב שנמלט מהאזור.

אדוורדס ציין בשיחה עם כלי התקשורת בווירג'יניה שהחשוד ככל הנראה יואשם בשני סעיפים של רצח מדרגה שנייה, ועוד שורה של עברות פליליות. בהמשך הוא הגדיר את היורה בתור "פחדן עלוב" והעריך שהוא פתח באש אל עבר ההמון בגלל סכסוך שהיה לו עם אחד הקורבנות.

"כשאירועים כאלה קורים במקום עם המון אנשים, חפים מפשע ייפגעו – וזה בדיוק מה שקרה פה היום", הוסיף אדוורדס. "טקס הסיום היה אמור להיות מרחב בטוח ומוגן. מצער מאוד שמישהו החליט להביא נשק למקום ולהטיל אימה על בני הקהילה".

ג'ייסון אלכסנדר, אחד ההורים שהגיע לטקס, תיאר את רגעי האימה לערוץ החדשות NBC12 ואמר: "אשתי ואני בדיוק חיכינו שהבן שלנו ייצא מהאולם. פתאום, שמענו קולות נפץ מאחורינו ממרחק של בערך 3 מטרים. כולם התחילו לרוץ ונפלנו על הרצפה. זה היה פשוט כאוס מוחלט". לדבריו, הוא שמע בין 8 ל-10 יריות בזמן האירוע.

רובין ספנסר, אישה נוספת שהייתה במקום, סיפרה ל-NBC12 עם דמעות בעיניים שהיא עדיין מזועזעת ממה שקרה. "מי לעזאזל יחשוב לעשות דבר כזה בטקס סיום של תלמידי תיכון?", אמרה. "היו שם מלא ילדים. היו שם אנשים שהסתובבו עם תינוקות בידיים". זהות הקורבנות והיורה טרם הותרו לפרסום. המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע.