אב שבנו נרצח באכזריות לפני יותר משנה הצליח לפרוץ לטלפון של בנו. לדבריו, הוא מצא בו סרטון מצמרר שצולם לכאורה על ידי הרוצח, ובו הוא נראה מתבדח על האירוע הקשה.

הבן, מייקל בושטו, היה בן 32 במותו. ב-27 באפריל בשנה שעברה, הוא נדקר ארבע פעמים על ידי חברו מילדות ג’אקומו פריזו (34) בעיר וילאפרנקה פאדובאנה שבאיטליה. הטלפון הנייד של בושטו הוחרם על ידי החוקרים במטרה לדלות ממנו מידע נוסף על הרצח, אך לאחר שלא הצליחו לפרוץ אותו במשך כמה חודשים, השיבו אותו לבסוף לאביו, פדריקו. הטלפון נותר נעול במשך חודשים ארוכים – עד שבת זוגו של בושטו עזרה לאביו לפרוץ אותו.

"ראיתי אותה מחווירה, וכשהיא סובבה אליי את המסך, הבנתי למה", סיפר האב. "בטלפון של מייקל היה סרטון של 30 שניות שבו פריזו מצלם את עצמו נכנס הביתה, רוקד ועושה תנועת ניצחון. הפנים של האיש הזה, שלפני רגע נעצר בגלל הרצח של בני, היו על המסך של הטלפון שלו עם חיוך לועג. הוא נראה כאילו הוא נהנה מזה שהוא הרג את הבן שלי, עם תנועות שאומרות – עשיתי את זה! הרגתי אותו!".

הראיות החדשות שנמצאו בטלפון של בושטו ערערו לחלוטין את גרסתו של פריזו, שטען בחקירתו כי פעל מתוך הגנה עצמית. "הפרטים בסרטון לא תואמים את מה שסיפרו לי", הוסיף האב. "לפי הגרסה שלו, הוא נאבק במייקל וחטף ממנו מכות, אבל לא הייתה על הפנים שלו אפילו שריטה אחת".

Un orrore che si aggiunge all'orrore. Mentre è già in corso il processo per l'omicidio di Michael Boschetto, ucciso nell'aprile dello scorso anno in provincia di Padova, spunta un video sul suo telefonino, che finora nessuno era riuscito a sbloccare

