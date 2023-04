"גיבור קטן": דילון ריבס, תלמיד כיתה ז' במישיגן שבארצות הברית, השתלט על הגה האוטובוס ובלם את הרכב בבטחה בכביש סואן לאחר שהנהגת התעלפה, כך מסרו היום (שבת) הרשויות במדינה האמריקנית. "שמישהו יתקשר למוקד 911 עכשיו!", צעק ריבס לעבר עשרות חבריו ללימודים, שהיו בדרכם לבית הספר באוטובוס.

A seventh grader in suburban Detroit is being hailed as a hero after grabbing the steering wheel on his school bus and hitting the brakes after the driver passed out Wednesday. https://t.co/8H2M0L6a5u pic.twitter.com/NVk9dfjaD6