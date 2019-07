עד תחילת יולי 2019, כשאנשים בארה"ב שאלו מהו המקום הכי שמח בעולם - לכולם היה מובן מאליו שמדובר בדיסנילנד. אבל קטטה המונית שפרצה דווקא באזור המיועד לילדים קטנים ותועדה בסרטון שהפך לוויראלי בעולם כולו, הפחידה את המבקרים וגרמה נזק אדיר. עד כדי כך, שהמשטרה המקומית החליטה לחקור את המקרה. כזכור, בסרטון הקשה אפשר לראות ויכוח שמתחיל תחילה באזור טון-טאון מחוץ לביתו המדומה של הדמות גופי, בין שני אנשים - גבר בחולצה אדומה ואישה עם חולצה לבנה. הם צועקים האחד על השנייה עד אשר האישה יורקת לגבר בפנים והוא בתגובה מתחיל להרביץ לה. משם העניין הולך ומתדרדר עד שהגבר בחולצה האדומה נותן אגרופים למספר נשים ועוד ועוד אנשים מצטרפים לתגרה. במשך כחמש דקות נמשכת הזוועה הזו, עד שאנשי אבטחה מגיעים למקום ומפרידים בין כולם. בעקבות הוויראליות של הסרטון, משטרת לוס אנג'לס פתחה בחקירה. תחילה גולשים ברשת היו בטוחים שמדובר במבקרים ממשפחות שונות שנקלעו לעימות, אך בחקירה התגלה למרבה הזוועה שכל המעורבים בפרשה היו ברובם קרובי משפחה דווקא. מי שהתחילו בוויכוח היו אח ואחות - אייברי רובינסון ואנדריאה ניקול רובינסון. אייברי, בן 35 מלאס וגאס, הוא הגבר בחולצה האדומה שמכה ללא הבחנה את אחותו, גיסו ואפילו את זוגתו, תוך כדי שהוא סיכן את הילד שלו שהיה במקום ושלושה ילדים נוספים. במהלך החקירה התברר כי האלימות לא הסתיימה שם, כאשר אייברי - שפונה על ידי מאבטחי המקום מהפארק - צעק לעבר אחותו שיהרוג אותה, היכה עובד של המקום ואף ניסה לדרוס עובד נוסף עם רכבו. טוד ספיצר, התובע המחוזי של אורנג' קאונטי, אמר כי במהלך צילום הקטטה ניתן לשמוע את אייברי צועק "אני מוכן ללכת לכלא הלילה!" - רפרנס לסיסמה של חבורת עבריינים מדרום קליפורניה. אייברי מוחזק מיום שבת במעצר באורנג' קאונטי שבסנטה אנה. הוא מואשם ב-5 עבירות תקיפה ו-9 סעיפי אישום בשל תקיפת אחותו, חברתו וגיסו, סיכון ילדים, איומי רצח ותקיפת עובד. אם ימצא אשם בכל הסעיפים הוא עלול להישלח למקסימום של 7 וחצי שנות מאסר. נגד אנדריאה (40) נרשמו 4 סעיפי אישופ של תקיפת אחיה, חברתו ועובד דיסנילנד. אם תמצא אשמה, היא צפויה להיכנס לכלא למקסימום של שנתיים וחצי. בעלה, דאמאן פטרי, גם כן מואשם בתקיפה כאשר נתן אגרוף לחברתו של אייברי, ועלול לבלות בשל כך שישה חודשים בכלא. עם זאת, בינתיים שניהם נותרו מחוץ למעצר. טוד ספיצר, התובע המחוזי של אורנג' קאונטי, אמר כי במהלך צילום הקטטה ניתן לשמוע את אייברי צועק "אני מוכן ללכת לכלא הלילה!" - רפרנס לסיסמה של חבורת עבריינים מדרום קליפורנה. View this post on Instagram A post shared by Princess (@shegobadd) on Jul 12, 2019 at 5:01pm PDT נגד דיסנילנד הושמעו ביקורות רבות ברשת, בעיקר בשל העובדה שבמשך יותר מ-4 דקות התפתחה קטטה קשה במקום, לעיניהם של ילדים רבים אשר גם עמדו בסיכון, ואנשי אבטחה לקחו את הזמן עד שהגיעו למקום והפרידו כוחות. "כל סוג של אלימות היא בלתי נסלחת ולא מתקבלת", אמרה אז בהצהרתה דוברת דיסנילנד, ליז ג'ייגר. "אבטחת אתר הנופש של דיסנילנד הגיבו בהתאם תוך דקות ומיד קראו למשטרת אנהיים לעזרה". בדיסנילנד עושים ככל הניתן כדי להתקדם הלאה מהתקרית, כאשר גולשים מודיעים כי "באורח פלא" נעלמים סרטוני הקטטה מיוטיוב ועולים מחדש בכל פעם. עדיין לא ברור מה נאמר בין האחים שהוביל את אנדריאה לירוק על אחיה ואותו להרביץ לה, אך לאיש אין ספק ששום דבר לא היה יכול להצדיק את פרץ האלימות שהיה שם. {title}





