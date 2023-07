רשויות החוק במונטנה עצרו אדם שככל הנראה מעורב בפרשת היעלמותה של אליסיה נבארו, כך לפי הדיווחים של סוכנות הידיעות AP. ביום רביעי האחרון, צוות של כ-10 שוטרים חמושים פשטו על דירה סמוך לתחנת המשטרה בעיר הארווי, ויצאו משם עם גבר באזיקים. עדי ראייה סיפרו מאוחר יותר שזמן קצר לאחר שהאיש נלקח ממעצר, נערה שנראה כמו נבארו יצאה גם היא מהדירה.

ג'ונתן מיכלסון, שכנו של החשוד שנעצר, סיפר שעד לאותו יום הוא לא ראה מעולם את הנערה במתחם הדירות. "אם היא בילתה הרבה זמן בדירה שלו, אז מפתיע אותי מאוד שלא ראיתי אותה", סיפר. מאז עלו דיווחים על כך שיום לפני הופעתה של נבארו בתחנת המשטרה בהארווי, אפשר היה לשמוע אותה רבה עם גבר בלתי מזוהה.

"הייתי באזור באותו יום ושמעתי אותם צועקים אחד על השנייה", סיפר גארט סמית', אחד השכנים במתחם הדירות. "היא אמרה לו 'אני אחזור בחזרה'. זה כל מה שהצלחתי להבין מהשיחה שלהם. יממה לאחר מכן היא נכנסה לתחנת המשטרה בעיר והזדהתה בתור הנערה הנעדרת".

נבארו הופיעה בתחנת המשטרה בהארווי בשבוע שעבר, כמעט 4 שנים אחרי שברחה מביתה בעיר גלנדייל, אריזונה, ונעלמה. לפי דוח המקרה, בת ה-19 – שאובחנה בצעירותה עם אוטיזם בתפקוד גבוה – הזדהתה בפני השוטרים וביקשה שימחקו את שמה מרשימת הילדים הנעדרים בארה"ב.

