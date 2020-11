התעללות נוראית ברוסיה: ילד בן 10 ננעל לבדו בבית מלא במקקים למשך חמישה ימים, כאשר לרשותו רק אורז יבש למאכל. הילד נעלא בבית בזמן שאמו, נטליה אזרנקובה בת ה-31, ביקרה חברים. האם נעצרה על ידי המשטרה ועלולה לאבד משמורת על בנה מיכאיל, אשר פונה לבית החולים לאחר שנמצא וחולץ מהדירה.

מיכאיל נתגלה לראשונה לאחר 4 ימים על ידי שכנים בבית דירות בשכונת Peredelkino במוסקבה, אשר שמעו את זעקותיו. הוא סיפר להם כיצד אמו אמרה לו שהיא הולכת לצאת עם הכלב, דזיינה, והשאירה לו חבילת אורז למאכל. כמו כן, החשמל בדירה היה מנותק ולא הייתה אספקת מים, כך שהוא לא היה יכול לבשל את האורז ונאלץ לאכול אותו יבש.

דלת הדירה הייתה נעולה מבחוץ, והוא התחנן בפניהם לא לקרוא לשירותי החירום כיוון שחשש שיישלח לבית יתומים ולא יראה יותר את אמו. השכנים בתחילה שיתפו עמו פעולה וניסו להוריד לו אוכל ושתיה דרך המרפסת של הדירה למעלה, אך לאחר שאמו לא חזרה גם ביום שלמחרת, הם התקשרו לשירותי החירום משום שחששו לחייו.

״אני לא מצליח לדמיין כיצד הילד הצליח לשרוד שם חמישה ימים״, אמר דמיטרי, אחד השכנים שנחלץ לעזר הילד הקטן. ״היו שם מקקים בכל מקום, זבובים וריח נוראי. זה היה בלאגן נוראי בלי אוכל, מים או חשמל״.

האם חזרה לדירה לאחר שמונה ימים ומיד עוכבה לחקירה במשטרה. היא אמרה שביקרה חברים והודתה שהשאירה את בנה לבד בדירה נעולה אבל טענה שהשאירה לו מספיק אורז ליומיים. היא סיפרה כי אביו של הילד מת לפני שנתיים ואמרה כי היא צריכה את בנה ושהיא רוצה ״לתקן את הכל״. כעת היא עומדת בפני עונש מאסר.