רשויות החוק האמריקאיות בודקות את האפשרות שרוצח סדרתי מסתובב חופשי בצפון-מערב ארה"ב. במהלך חצי השנה האחרונה התגלו בסביבת העיר פורטלנד, אורגון, גופותיהן של 6 נשים ברדיוס של כ-160 ק"מ אחת מהשנייה. אשלי ריל, הקורבן האחרון, נמצאה ב-7 במאי באחד היערות הסמוכים לנחל איגל, דרומית-מזרחית לפורטלנד. בת ה-22 נראתה בחיים בפעם האחרונה לקראת סוף חודש מרץ, אז היא עלתה על תחבורה ציבורית ונעלמה. סמוך לאותו זמן נעלמה גם ג'ואנה ספיקס וגופתה התגלתה בשטח פתוח במחוז קלארק, צפונית לפורטלנד, ב-8 באפריל.

ממצאי הנתיחה לאחר המוות חשפו שספיקס נהרגה כתוצאה מ"טראומה קהה לראש והצוואר". כמו כן, מומחים לרפואה משפטית העריכו שהיא נרצחה. נכון לעכשיו ספיקס היא היחידה בין הקורבנות שהותר לפרסם פרטים על נסיבות מותה.

Police investigate if deaths of 6 women in Portland are connected and serial killer is on loose https://t.co/a4yEDMhxwZ pic.twitter.com/wSOI5xKr5i