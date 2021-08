שרידי גופתה של המטיילת אסתר דינגלי נמצאו בהרי הפירנאים על ידי בן הזוג שלה, דן קולגייט, 9 חודשים לאחר הדיווח הראשון על היעלמותה בנובמבר 2020. אחת הסברות הרווחות הינה שהתיירת מצאה את מותה אחרי שנפלה לאחד האגמים הקפואים בגבול צרפת-ספרד.

בהודעת הארגון LBT Global, שסייע במאמצים לאתר את דינגלי, נמסר: "אתמול, אחר הצהריים של ה -9 באוגוסט, נמצאו גופתה והציוד של אסתר דינגלי בפירנאים, קרוב למקום בו התגלתה עצם לפני שבועיים".

"הגילוי נעשה על ידי בן זוגה של אסתר דניאל קולגייט, בעקבות מאמצי חיפוש בלתי פוסקים שלו מאז היעלמותה", הוסיפו בארגון. "צוות מומחים לזיהוי פלילי, יחד עם צוותי חילוץ, נשלחו לאתר במטרה לחקור את הזירה ולחלץ את גופתה של אסתר".

Esther Dingley's boyfriend discovers final remains close to where her skull was found https://t.co/faUORI0ZlF pic.twitter.com/leM36i5WaZ — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 10, 2021

"בשלב זה תאונה היא ההשערה הסבירה ביותר, בהתחשב במיקום ובאינדיקציות מוקדמות אחרות", ציינו ב- LBT Glol. "חקירה מלאה מתנהלת לאישור הפרטים סביב הטרגדיה הזו. המשפחה אסירת תודה על המאמצים של יחידות המשטרה המעורבות והמחויבות שלהן להבין את נסיבות מותה המדויקות של אסתר. אנו תומכים באמהות של דניאל ואסתר, בשעה בה הן משלימות עם החדשות האלה".

העדכון האחרון על החקירה מגיע שבועיים בלבד לאחר שנמצאה גולגולת על ידי מטייל ספרדי באזור פורט דה לה גלר. בדיקת DNA אישרה במהירות שהיא שייכת למטיילת הבריטית הנעדרת, אך הפתולוגים עדיין מבצעים בדיקות על רסיס העצם במטרה לאתר את סיבת מוות.

בינתיים, צוותי המשטרה הגבירו את מאמצי החיפוש באזור ההררי כדי לנסות למצוא את שאר חלקי הגופה וחפציה של אסתר. הרשויות מאמינות כי למטיילת ההרפתקנית והמנוסה היו יותר מ-30 פריטי ציוד הכוללים תיק גב וציוד הישרדות העשוי מחומרים קשיחים ועמידים, שחלקם הגדול בצבע בולט.

בן זוגה דן, בן 38, יצא כל יום לחיפושים בהר על מנת לאתר רמזים להיעלמותה לצד אמה ריה. הוא נסע בעבר עם אסתר מדורהאם באזור ההררי בנובמבר האחרון - אבל היא הייתה במסע סולו כשהיא נעלמה. במרוצת הזמן במשטרה שללו את האפשרות שנרצחה וסבורים שנהרגה בתאונה בהרים.