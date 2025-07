זה הרגע המצמרר שבו עיתונאי ברזילאי ככל הנראה דרך על גופתה של ילדה נעדרת – תוך כדי שידור מהזירה שבה נראתה בפעם האחרונה. לנילדו פראזאו עמד בתוך נהר מִירִים בעיר בקבל (Bacabal), בצפון־מזרח ברזיל, באזור שבו נראתה לאחרונה ראיסה בת ה-13. הוא הדגים בשידור עד כמה עמוקים המים והראה את המקום שבו שחו הילדים.

במהלך הדיווח, לנילדו נכנס עד חזהו לתוך הנהר, ואז לפתע קפץ לאחור בבהלה. הכתב נרתע וצעק, כשחש שמשהו מתחכך בו מתחת לפני השטח. הוא התרחק במהירות לאזור רדוד יותר, והביט לאחור בחשש. רועד כולו, הוא נשמע אומר לצוותו: "אני חושב שיש פה משהו בקרקעית".

Um repórter que cobria um caso de afogamento na cidade de Bacabal, no interior do Maranhão, foi surpreendido ao pisar no corpo da vítima enquanto desenvolvia a reportagem. O caso aconteceu no final de junho no Rio Mearim.



