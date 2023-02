הנהגת קוריאה הצפונית מכריחה נשים בעלי שם זהה לבתו של המנהיג העליון קים ג'ונג און לשנות את שמן, כך על פי הדיווחים של סוכנות הידיעות RFA. ביום שישי האחרון, מספר גורמים פנו לכתבי הסוכנות וטענו שהרשויות החלו לפנות לנשים עם השם ג'ו-אה, כחלק ממאמץ של המשטר להאדיר את בתו בת ה-10 של הרודן.

"מחלקת הבטיחות של צ'ונג'ו, מחוז צפון פיונגאן, זימנה ב-8 בפברואר נשים הרשומות בשם ג'ו-אה והורתה להן לשנות את שמן", אמר מקור אלמוני. מקור אחר הוסיף כי מחלקת הבטיחות של פיונגסונג, מחוז דרום פיונגאן, הורתה למנהיגי העיירה להכריח נשים בשם ג'ו-אה לשנות את שמן תוך שבוע.

דרישת ההנהגה מנשים לשנות את שמן נועדה להאדיר את בתו של קים ג'ונג-און ולעודד את תושבי המדינה להעריץ אותה. מדובר בנוהג מוכר עוד מימי כהונתו של הרודן קים איל-סונג, סבו של המנהיג הנוכחי. באותה תקופה, תושבים בעלי אותו שם הוכרחו לשנות אותו, וכך גם במהלך כהונתם של קים ג'ונג-איל וקים ג'ונג-און. בהמשך, גם נשים בעלות אותו שם כמו רעייתו של קים ג'ונג-און, סול-ג'ו, הוכרחו לשנות את שמן.

ג'ו-אה נחשפה בנובמבר האחרון, בזמן עדכון של הממשל לגבי הטיל הבליסטי הבין-יבשתי Hwasong-17. מנהיג קוריאה הצפונית הגיע לאתר הניסויים כשהוא מלווה ברעייתי רי סול-ג'ו ובתו הגדולה. מאז, מומחים העריכו שהילדה בבוא העת תירש את השליטה על המדינה הקומוניסטית.

Uh, Ju Ae… We have to change your name https://t.co/m05DhWLL90 pic.twitter.com/SLae2G1jlJ