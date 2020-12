תפנית יוצאת דופן בפרשת הרוצחת ליסה מונטגומרי: בניגוד לכל הציפיות, שופט מחוזי הורה לדחות את הוצאתה להורג של האסירה האמריקאית לאחר שקבע כי שירות בתי הסוהר הפרו את החוק כשקבעו להוציא לפועל את גזר דינה ב-12 בינואר.

על פי הכרעת הדין של השופט רנדולף מוס, שירות בתי הסוהר פעלו בניגוד לחוק כיוון שלא נתנו לעורכי דינה של האסירה מספיק זמן לדרוש חנינה. משמעות ההכרעה היא שהוצאתה להורג של מונטגומרי תיקבע רק לאחר ה-1 בינואר ולמעשה, תצא לפועל רק אחרי שהנשיא הנבחר ג'ו ביידן ייכנס לבית הלבן.

צוות ההגנה של מונטגומרי רואים בחיוב את השתלשלות האירועים מכיוון שביידן מוכר בתור מתנגד של עונשי מוות בארה"ב. כעת, בני משפחתה של הרוצחת מקווים שהנשיא הנבחר יאשר את בקשתם להמיר את עונשה של מונטגומרי ממוות למאסר עולם.

מונטגומרי, כיום בת 52, זעזעה מדינה שלמה לפני 16 שנה, כשהייתה מעורבת ברצח המחריד של אישה ממדינת מיזורי. ב-16 בדצמבר, 2004, מונטגומרי נכנסה לביתה של בובי ג'ו סטינט אחרי שהתחזתה לאישה אחרת. היא חנקה למוות את הקורבן, שהייתה אז בחודש השמיני להריונה הראשון, ואז עקרה את התינוקת שלה מן מהרחם. כנגד כל הסיכויים, התינוקת שרדה את הרצח המזוויע.

הרוצחת נתפסה כשהתינוקת עדיין ברשותה וזו מעמידה פנים שהיא אמה. היא הורשעה במעשיה ובאפריל 2008, נגזר עליה עונש מוות. במידה וגזר הדין יתממש, זו תהיה הפעם הראשונה שאישה תוצא להורג בארה"ב ב-70 שנים האחרונות.

Death Penalty News: US judge again delays execution of woman on federal death row https://t.co/YfGZoIGW9T #federaldeathpenalty #deathpenalty #stopfederalexecutions #LisaMontgomery #Trump pic.twitter.com/mujNbXDJjp