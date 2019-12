רשויות האכיפה של פורטוגל סוערות בעקבות הרשעתו של פאולו פריירה כריסטובאו. החוקר לשעבר במשטרה הלאומית הורשע במעורבות בסדרת פריצות אלימות, שהתחוללו בסביבת ליסבון בשנת 2014, ונידון ל-7 וחצי שנות מאסר. כריסטובאו מוכר ברחבי פורטוגל ואירופה בשל מעורבותו בחקירת היעלמותה של מדלן מקאן. החוקר הפורטוגלי הסעיר את בני המשפחה של הנעדרת לאחר שאמר מספר פעמים כי צריך לשלוח את הוריה לכלא. לטענתו של כריסטובאו, ג'רי וקייט מקאן אחראים על היעלמותה של מדלן בגלל שאלו נטשו אותה לבדה בדירת הנופש בפראיה דה לוז, שעה שהם יצאו לארוחת ערב עם חברים. Former detective who criticised Madeleine McCann’s parents jailed for organised crime: Paulo Pereira Cristovao is a long-time critic of Maddie’s parents who angered them with a controversial book about the mystery… https://t.co/C7LA6g5F0x #UK #MadeleineMcCann #Netflix pic.twitter.com/KxbQH8BJl2 — Bendypragnell (@bendypragnell) December 8, 2019 החוקר הפורטוגלי הורשע יחד עם 15 נאשמים נוספים בסדרת פריצות אלימות – בחלקן הוא אפילו הודה בעצמו. לטענת הפרקליטות, כריסטובאו תכנן לפחות שתי פריצות, בהן המעורבים השתמשו בצווי חיפוש מזויפים בשביל לחדור לביתם של הקורבנות ולגנוב כסף וחפצים יקרי ערך. חוקרים סיפרו כי באחד המקרים נחטפה משפחה שלמה, הכוללת זוג הורים ובת. בזמן הזה, שותפים לפשע פרצו לדירתם וגנבו שלל בשווי של יותר מ-118 אלף יורו. על פי ההערכות, מנהיג הכנופיה הוא עבריין מורשע שמרצה כעת עונש מאסר של 6 שנים על תקיפה של שחקן כדורגל. Ex-cop who slammed Madeleine McCann's parents in Netflix doc jailed for planning break-ins https://t.co/SBR1528iN9 pic.twitter.com/mtZVH60B6Z — The Sun (@TheSun) December 7, 2019 זוהי לא הפעם הראשונה שכריסטובאו, לשעבר יו"ר הסוכנות הפורטוגלית לאיתור ילדים נעדרים, מעורב בפרשייה משפטית. בעשור שעבר, הוא הואשם בכך ששיבש את הליכי חקירת ההיעלמות של ג'ואנה קיפריאנו. לטענת אמה של הנעדרת, החוקר לשעבר עינה אותה ואת אחיה על מנת שיודו כי חטפו ורצחו את ג'ואנה. החדשות המסעירות הללו העלו מחדש ספקות באשר לתפקודה של משטרת פורטוגול במאמצי החיפוש של מדלן מקאן ואף חשש שאנשי ביטחון שיתפו פעולה עם פושעים גם במקרה זה. כריסטובאו הודה כי גזר הדין הפתיע וזעזע אותו בו זמנית. כמו כן, הוא הדגיש כי בכוונתו לערער על העונש. {title}





