גבר בן 30 נהרג בקטטה ברכבת התחתית של ניו יורק – והכל תועד בידי עובר אורח שחלף במקום. התקרית אירעה בתחנת ברודווי-לאפייט במנהטן ביום שני אחר הצהריים, אז אדם שזוהה בתור ג'ורדן נילי החל להשתולל בקרון, לצעוק ולאיים על הנוסעים.

חואן אלברטו וסקז, אחד הנוסעים שהיו עדים לאירוע, סיפר לאתר ה-NY Post שנילי צעק לעבר כולם שאין לו מה לאכול והוא עייף. "הוא אמר שלא אכפת לו ללכת לכלא", ציין וסקז. "הוא הוריד את הז'קט שלו וזרק אותו על הרצפה". בשלב מסוים הוא החל להתווכח עד אחד הנוסעים שהתברר לאחר מכן כחייל לשעבר בחיל הנחתים האמריקאי.

העימות עם החייל – בן 24 שפרטי זהותו לא פורסמו – הלך והתדרדר עד לרגע שבו הוא התנפל על נילי ותפס אותו בחניקה אחורית. בסרטון שצולם על ידי עובר אורח ששהה בתחנה אפשר לראות את החייל לשעבר חונק את בן ה-30 עד אובדן הכרה. צוות אמבולנס הוזעק למקום ופינה את נילי לבית החולים, שם כל שנותר לרופאים לעשות היה לקבוע את מותו. הקורבן בתקרית זוהה מאז כמחוסר בית עם בעיות נפשיות.

NYC: A homeless black man Jordan Neely,30. Was screaming that he was hungry,had no food,threw his jacket down on the train. The blonde guy decided to choke him for 15 mins-for no reason,EMS could not revive Neely. No charges have been filed. This is MURDER . pic.twitter.com/hWA9Kri7Fl