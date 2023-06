"מצמרר, אפשר לראות ממש את הרגע שבו הכריש תופס אותו": קמרון רובינס – בן ה-18 שקפץ מספינת קרוז לאוקיינוס האטלנטי ונעלם – ככל הנראה נטרף על ידי כרישים, כך לפי קצין בחיל הים המלכותי של איי הבהאמה. בשיחה עם אתר הדיילי מייל הבריטי, סרן ריימונד קינג טען ששרידי גופתו של הנער ככל הנראה לא יתגלו לעולם.

"הוא קפץ למים סמוך לחופי האי את'ול, השוכן צפון-מזרחית לאי נסאו", ציין סרן קינג. "המים האלה שורצים כרישים. לא היה לו שום סיכוי לשרוד". לפי העדויות, רובינס קפץ לאוקיינוס האטלנטי ב-24 במאי, בסביבות השעה 23:30 בלילה, אחרי שחבר אתגר אותו לעשות זאת. הוא נעלם שלושה ימים אחרי שסיים את לימודי ביה"ס התיכון.

Footage shows Cameron Robbins, 18, who jumped off a cruise ship in the Bahamas as a dare on Wednesday 5/24/23. He has still not been found and the search has been suspended. pic.twitter.com/q8u1ic74H2