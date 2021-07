יום כיף בפארק מים במדינת איווה, מרכז ארה"ב, נגמר באסון אחרי שתקלה באחד המתקנים גרמה למותו של ילד בן 11. מייקל ג'רמילו זוהה לאחרונה בתור קורבן התאונה הקטלנית בפארק השעשועים Adventureland, שם אחת הסירות במתקן ה-Raging River התהפכה ושניים מהנוסעים נלכדו מתחת למים.

ג'רמילו היה על הסירה יחד אביו (דיוויד), אמו (סברינה) אחיו הבכור (דיוויד הבן) ואחיו הצעיר (גאס). המשפחה הגיעה למקום לחגוג את יום הולדתו ה-16 של דיוויד, שפונה מאוחר יותר לבית החולים במצב אנוש. כעת, הוריו מעדכנים שהוא שרוי בתרדמת וקיים חשש לחייו.

מבקר נוסף שרכב על המתקן באותו זמן הצליח לתעד בטלפון הנייד שלו את הרגע שבו הוריו של ג'רמילו רצו אל הסירה שהתהפכה. האב סיפר שהוא ניסה להפוך את הסירה בחזרה, אבל שבר את כתפו בזמן התאונה. בשיחה עם כתבים מקומיים, הוא סיפר שהוא יכול היה לראות את בניו מנסים ללא הצלחה להשתחרר מהחגורות.

"ראיתי את הצלליות של הבנים שלי במושבים שלהם, מנסים לתפוס אחד את השני ואותי", סיפר האב. "ראיתי את הידיים הקטנות שלהם. הם רצו שנעזור להם, אבל לא יכולנו". אמו של ג'רמילו הוסיפה מאז שהיא מרגישה שפארק המים גזל ממנה את ילדיה המתבגרים. היא הוסיפה: "נלקחה ממני ההזדמנות לראות אותם גדלים".

דיוויד סיפר שחוץ מבני המשפחה, היה עוד אדם אחד על הסירה שהצליח להיחלץ מן המים יחד עם אשתו ובנו הצעיר. נכון לעכשיו לא ברור כמה זמן לקח עד שחילצו את שני הילדים. בינתיים, גורמים מן הפארק הודיעו שהמתקן נבדק 24 שעות קודם לכן ונמצא תקין. למרות זאת, הם סגרו אותו בזמן שרשויות האכיפה חוקרות את נסיבות הטרגדיה.

