פרשת היעלמותה של נערה בת 17 מבריטניה קיבלה תפנית מחרידה, אחרי שאדם נוסף נעצר בחשד למעורבות ברצח שלה. כוחות המשטרה של מחוז קיימברידג'שייר עצרו ביממה האחרונה את החשוד השני ברצח של ברנדט ווקר מפיטרסבורו, מזרח אנגליה.

ווקר נעדרת כבר כמעט חודשיים. לטענת הוריה, הפעם האחרונה שנראתה הייתה ב-17 ביולי, כאשר היא ברחה ממכוניתם תוך כדי נסיעה. בני הזוג המתינו שלושה ימים לפני שדיווחו על היעלמותה למשטרה ומאז, לא נמצא קצה חוט בחקירה.

חוקרים הודיעו בשבועות האחרונים כי לאור השתלשלות האירועים, הם החליטו להתייחס לפרשה כאל חקירת רצח – למרות העובדה שאין ראיות שמצביעות על כך.

Police searching for Bernadette Walker, 17, who has been missing from Peterborough for the last seven weeks say they are now treating her disappearance as a murder investigation. pic.twitter.com/X2YMh1TTPi