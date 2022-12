פעולות הנקמה של תושבי אוקראינה בשודדים ובוזזים ממשיכות: לאחרונה, גולשים העלו תיעוד של גבר שהוצמד עם ניילון נצמד לעץ מחוץ לסופרמרקט, אחרי שמכנסיו הופשלו לעיניי כולם. בתחילת הסרטון אפשר לראות גם שתי נשים מבוגרות מכות אותו, אחת עם גליל כלשהו והשנייה במו ידיה ורגליה.

התיעוד פורסם במקור בטלגרם, לפני שעלה לטוויטר ושם נצפה כבר אלפי פעמים. בציוץ הובהר כי לא ברור אם הגבר המותקף הוא שודד, בוזז או משת"פ של הצבא הרוסי. מעבר לזה, צוין כי התקרית אירעה בקייב, בירת אוקראינה.

⚡A person believed to be a saboteur, looter, or agent was tied to the tree and beaten in #Kyiv, #Ukraine. The practice has been widely used since the start of the #war.#RussianUkrainianWar#UkraineRussianWar #RussiaUkraine #Russia pic.twitter.com/vLlaS5Askb