בזמן שכוחות צבאיים ממשיכים לפעול על אדמת אוקראינה והסנקציות נגד רוסיה הולכות ומתגברות, ידוענים מקומיים מנסים לחזק את תושבי המדינה ברשתות החברתיות. לאחרונה, אנה צ'פמן, המרגלת לשעבר, פרסמה הודעה בחשבון האינסטגרם שלה ובו הודתה לבני עמה על ה"פטריוטיות" שלהם.

"בכל חיי לא ראיתי כזה גל של אמונה ופטריוטיות סוחף את המדינה ואת העם הרוסי", כתבה. "אני מודה לכם מקרב לב על כך". הפוסט קיבל מאז יותר מ-300 תגובות, חלקם מגולשים שלא ממש הבינו על מה צ'פמן מדברת.

"לא הבנתי מה הקשר בין פטריוטיות וקו ההלבשה שלך?", תהה אחד הגולשים. "אני באמת לא מצליח למצוא את החוט המקשר... רוצה לפרסם את הבגדים שלך? פשוט תפרסמי את הבגדים שלך!".

גולש אחר בחר ללעוג לאמירות של צ'פמן והזהיר כי "כולנו עוד נטבע בכל הפטריוטיות שלך". בינתיים, גולש נוסף בחר גם הוא להגיב בלעג וכתב: "הו אנה, בבקשה. אל תבלבלי בין פטריוטיות וסמרטוטים".

Today in #SpyHistory: In an airport tarmac in Vienna, the U.S. swapped 10 Russian "illegals" for four alleged double agents being held in Moscow for spying, 2010.



It was largest known U.S.-Russian spy swap since the Cold War. Among the 10 returned to Moscow was...Anna Chapman. pic.twitter.com/0Iw3QV531A