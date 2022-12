"כריסטיאן מת? הו אלוהים!": רשויות החוק בפלורידה התירו לפרסם את תיעוד החקירה המלא של אושיית הרשת קורטני קלני מהלילה שבו דקרה למוות את בן זוגה – כריסטיאן אובמסלי. הסרטון – שאורכו יותר מ-4 שעות – נפתח כשהיא נכנסת לחדר החקירות, עדיין לובשת את הבגדים המגואלים בדם של הקורבן, ומוסרת לבלשים את גרסתה לאותו לילה גורלי. מאוחר יותר, היא מחליפה את הבגדים בחליפת אוברול כחולה ואז, שומעת לראשונה שבן ה-27 לא שרד.

"אלוהים אדירים", היא אומרת בתדהמה מוחלטת. "זה לא אמיתי... אוקיי. כריסטיאן מת?". בלשים מספרים לה שרופאים עשו כל שביכולתם להציל אותו, אולם בסוף נאלצו לקבוע את מותו. קלני נשברת ואומרת שהיא רוצה חיבוק מאמא שלה.

In the fakest thing you'll see today, watch a murdering sociopath, Courtney Clenney, try to conjure up the appearance of shock and distress when police inform her that her boyfriend whom she stabbed in the chest, Christian Obumseli, has in fact, died.



She deserves a Razzie. pic.twitter.com/Fy3mXXBNoN