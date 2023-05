"אתם לא מסוגלים לדמיין איך זה מרגיש כשכל העולם חושב שאתה רוצח ילדים – כשאתה לא": כריסטיאן ברוקנר – החשוד העיקרי בפרשת היעלמותה של מדלן מקאן – התייחס להשתלשלות החקירה של רשויות החוק הגרמניות במכתב שפורסם לאחרונה בכלי התקשורת בבריטניה. מילותיו של החשוד בן ה-45 נחשפו כשבוע לאחר שרשויות החוק חידשו את החיפושים אחר הילדה במאגר מים באזור אלגרבה, דרום פורטוגל, ששוכן כמה קילומטרים מאתר הנופש שבו הבריטית בת ה-3 נראתה לאחרונה.

"נאמר לי כבר מזמן שמשרד התובע סוגר את התיק של מקאן בגלל שאין לו אפילו ראיה אחת", כתב ברוקנר. "הפרקליטים לא אומרים שום דבר לציבור מפני שהם חייבים למסור את הראיות לסנגורים שלי, וחלק מהראיות מוכיחות את חפותי". בהמשך, הוא טען שהתיק "בחיים לא יגיע לבית המשפט" ושרשויות החוק מנסות "לצייר אותו בתור מפלצת".

‘It is widely reported in Portugal that Christian Brueckner visited the area around the reservoir fairly frequently and described it as his “little paradise”.’



GB News’ Mark White reports from the Arade Dam in Portugal as police begin searching in the Madeleine McCann case. pic.twitter.com/gTt3XMjWmj — GB News (@GBNEWS) May 23, 2023

ברוקנר מרצה כיום עונש מאסר בגרמניה בגין אונס של תיירת אמריקאית בת 72 בפורטוגל. לפי ממצאי חקירת המקרה, האזרח הגרמני אנס את הקורבן קילומטרים ספורים מפראיה דה לוז – אתר הנופש שבו מדלן מקאן נראתה בפעם האחרונה בשנת 2007. בן ה-45 חשוד גם בשלושה מקרי אונס נוספים בפורטוגל ובהטרדה מינית של שתי ילדות בנות 10 ו-11, אחרי שחשף בפניהן את איבר מינו.

בשבוע שעבר רשויות החוק בפורטוגל חידשו את החיפושים אחר הילדה הבריטית במאגר מים סמוך לעיר סילבס, פורטוגל, כ-50 ק"מ מפראיה דה לוז. גורמים המעורים בפרטי החקירה סיפרו שברוקנר נהג לבקר באזור לעיתים תכופות, ואפילו הגדיר אותו בתור "גן העדן שלו". כ-25 שוטרים השתתפו בסריקות וביניהם גם כלבי גישוש, ובמקרה אחד גם נראו קצינים עוזבים את המקום עם "שקיות שתכולתן לא ידועה".

The search for Madeleine McCann resumes in Portugal this morning. Divers have started combing through a reservoir near the Arade Dam. Suspect Christian Brueckner visited this tourist spot around the time she was abducted in 2007. Please find her. Pic @CNN #Missing pic.twitter.com/E3IpkmrCTi — Rose (@901Lulu) May 23, 2023

Sinister letters written by Madeleine McCann prime suspect Christian Brueckner seen for the first time https://t.co/aETpBAM4Rn pic.twitter.com/EREqo1qMFn — Daily Mail Online (@MailOnline) May 27, 2023

במכתבים של ברוקנר הוא התייחס גם למתח הנפשי שנגרם לו כתוצאה מכך שהפך לחשוד העיקרי בפרשת היעלמותה של מקאן. "העינוי שאני עובר כרגע הוא ההוכחה הטובה ביותר לכך שאני חף מפשע", הוא כתב. "אם מישהו היה אומר לי לפני שזה מה שיעבור עליי בזמן המאסר, הייתי אומר לו 'אני לא מאמין לך'. אחרי הכל, אנחנו חיים בגרמניה – לא בפקיסטן".

מאז היעלמותה של מדלן מקאן לפני 16 שנה, נרשמו כ-8,600 דיווחים על כך שהיא נצפתה ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם – כולל בספרד, מרוקו, בריטניה ואפילו ישראל. הסברה הרווחת היא שהילדה הבריטית אינה בחיים ולמרות זאת, הוריה, ג'רי וקייט מקאן, עדיין לא איבדו תקווה וממשיכים לחפש אותה.