שתי נשים צעירות נעצרו על ידי רשויות החוק באוקראינה, לאחר שתועדו רוקדות בחלקה צבאית בבית קברות בקייב. בסרטון אפשר לראות את אחת הנשים עושה פוזות למצלמה על רקע קבר של חייל ותיק שנהרג בקרבות עם הכוחות הרוסים. בשלב מסוים, אחותה נכנסת לפריים ועושה טוורקינג (מנענעת את הישבן שלה) ממש מול המצלמה.

"כל החיילים האוקראינים האלה מתו בשביל זה", נכתב בתיאור הסרטון שעלה לטוויטר, והפך לוויראלי עם מאות אלפי צפיות ומאות תגובות זועמות. "בלתי נתפס", כתבה אחת הגולשות. "התנהגות מזעזעת בלשון המעטה". גולש אחר הוסיף: "סרטון דוחה. לדור הצעיר של ימינו יש מסטיקים בראש במקום מוח".

Those Ukrainian soldiers dіеd for this... pic.twitter.com/PnUEX5GOsX