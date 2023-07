טיסת American Airlines מדאלאס, טקסס, עוכבה במשך 3 שעות על מסלול ההמראה, אחרי שנוסעת מבוהלת ירדה מיוזמתה מכלי התעופה בגלל "נוסע לא אמיתי". תיעוד התקרית, שעלה לרשתות החברתיות והפך לוויראלי עם מיליוני צפיות, הציג את הרגע שבו האישה מזהירה את שאר הנוסעים – עם דמעות בעיניים – מפני הדמות הזדונית שראתה באזור המושבים האחוריים.

"יש סיבה שאני יורדת מהטיסה וכולם יכולים להאמין לי או לא, זה בכלל לא מעניין אותי", אומרת האישה המבוהלת. "אבל אני אומרת לכם ממש עכשיו, האיש הזה שם מאחורה הוא לא אמיתי". בשלב הזה כמה מהנוסעים הפנו את תשומת ליבם אל האזור אליו האישה הצביעה, ולא רואים שום דבר חשוד. האישה ממשיכה: "אתם יכולים להישאר על הטיסה ולמות ביחד איתו, אבל אני לא מתכוונת לעשות את זה". לפי העדויות, האישה אז ירדה מהטיסה והלכה בחזרה לטרמינל.

