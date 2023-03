בדיוק לפני 6 שנים נחשף בשדה התעופה במדיירה, אי הולדתו של הכדורגלן כריסטיאנו רונאלדו, פסל בדמותו אותו יצר הפסל הפורטוגזי עמנואל סנטוש. זה היה אמור להיות יום חג גם לפסל, שעבד על היצירה יותר משנה, וגם לכדורגלן שקיבל את הכבוד לאחר שהוביל את נבחרתו לזכייה ביורו. אבל שניות לאחר שנחשף הפסל, הכל השתבש.

כבר מהשניות הראשונות היה ברור שהפסל בעייתי. הדמות לא הייתה דומה, בלשון המעטה, לרונאלדו וגולשים רבים מיד צחקו עליו ברשת. יש כאלה שדימו אותו אפילו לרוצחים מסרטי "הצעקה" או "IT". בסקרים רבים ברשת, לא מעט דירגו את הפסל של רונאלדו כ"מכוער בהיסטוריה".

בשבוע שעבר, במהלך טקס בדרום אמריקה, נחשף פסל של ליאו מסי שייכנס למוזיאון - מה שהחזיר את הדיון על שני הפסלים כשגולשים קבעו "הנה עוד משהו בו מסי מנצח את רונאלדו". זה החזיר את יוצר הפסל של רונאלדו למרכז העניינים, ובריאיון ל"בליצ'ר ריפורט" הוא מספר מה עבר עליו בימים ובשבועות לאחר חשיפת הפסל ההוא לפני 6 שנים.

Six years ago today, Emanuel Santos' statue of Cristiano Ronaldo was unveiled at Madeira Airport.



