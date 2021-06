חודש עבר מאז קרוליין קראוץ' בת ה-20 נרצחה באכזריות, ולאחר שהתברר ממש לאחרונה כי בעלה הטייס הוא זה שרצח אותה ולא כנופיית שודדים כפי שטען - מתגלים עוד ועוד פרטים קשים על הרצח האיום.

כזכור, באביס אנגנוסטופולוס, בעלה בן ה-32 של הקורבן, מסר בזמנו עדות למשטרה לאחר הרצח וסיפר בדמעות כיצד שודדים פרצו לפנות בוקר לביתם, העירו אותם באיומי אקדח, עינו את אשתו עד שסיפרה איפה מוחבא כל הכסף המזומן שלהם וחנקו אותה למוות לפני שברחו עם שלל בשווי 42 אלף דולר.

בשעתו, החוקרים לא הטילו ספק בגרסת הבעל ומיליונים ברחבי אירופה - בעיקר באנגליה, משם הגיעה קרוליין - הזדעזעו מהפשע המחריד, שתואר על ידי החוקרים כאחת מזירות הפשע הנוראיות שראו בשנים האחרונות. אולם, לאחר שנבדקו הסמארטפונים של בני הזוג, החוקרים מצאו סתירות בעדותו של באביס והבינו לבסוף שהוא עצמו הרוצח ושמדובר בשחקן מהמעלה הראשונה.

כעת, החוקרים חושפים פרטים נוספים שהתגלו בחקירה וביניהם צילום מתוך סרטון האבטחה הביתי, אשר באביס השבית בכוונה לפני שהחליט לרצוח את אשתו. ברגעי הצילום האחרונים ניתן לראות אותו שכוב על הספה כשמעליו התינוקת של הזוג. במקביל, הוא נראה שולח הודעות באגרסיביות, כאשר לפי בדיקת החוקרים התגלה שהוא סימס הודעות קשות לאשתו בזמן שזו בעליית הגג, עונה לו בחזרה.

לפי ממצאי החקירה, גמלה בליבו ההחלטה לרצוח את קרוליין לאחר שזו נשבעה שהיא עוזבת אותו. בשעה 00:35 הוא נראה בסרטון מתכתב עם אשתו מהספה וב- 01:20 בלילה הוא הוציא את כרטיס הזיכרון ממצלמת האבטחה והשבית אותה. המצלמה נשארת כבויה במשך שעתיים בעוד הזוג המשיך לריב דרך הסמארטפונים. ב-4 לפנות בוקר, שעון היד החכם של קרוליין הראה שהיא חווה דופק גבוה במיוחד, כאשר 11 דקות בדיוק לאחר מכן השעון מראה כי אין יותר דופק.

שעתיים לאחר מכן, אחרי שככל הנראה סיים לביים זירת פשע שתעיד על גנבים שפרצו לבית מהמרתף, באביס התקשר למשטרה וסיפר בזעזוע על שוד שקרה בבית.

מקרה הרצח המחריד ממשיך להיחקר על ידי כוחות המשטרה, ובינתיים מקורביה של הקורבן מזועזעים מההתנהגות של בעלה, שבמשך חודש שלם שיקר לכולם, בכה וסיפר על כמה שהוא הרוס ממה שקרה.