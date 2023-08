הקונספירציות לגבי הכפיל של ולדימיר פוטין חזרו לכותרות – והכל בגלל טעות תמימה של הנשיא הרוסי. סרטון של פוטין מהוועדה לפיתוח אסטרטגי ופרויקטים לאומיים הפך לוויראלי ברשתות החברתיות אחרי שגולשים הבחינו כיצד הוא בדק את השעה ביד הלא נכונה.

בתיעוד אפשר לראות את הנשיא הרוסי יושב בשולחנו ובשלב מסוים מציץ בשעון בידו השמאלית. רק שהשעון שלו נמצא בידו הימנית. פוטין אז מניח את ידו בחזרה ומתנהג כאילו שום דבר לא קרה. גולשים העירו מאז שפוטין מאז ומעולם ענד את השעון על ידו הימנית והטעות היא כביכול הוכחה שמדובר בכפיל – שעונד את שעונו, כמו רוב האנשים, על ידו השמאלית.

When will the FSB teach Putin's doubles on which hand he wears a watch? pic.twitter.com/GO0hoGdtde