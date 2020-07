מרי קיי לטורנו, המורה שהורשעה באונס תלמיד בן 12 במהלך שנות ה-90, מתה בגיל 58 כתוצאה ממחלת סרטן המעי הגס. לטורנו, לפי דברי עורך דינה דיוויד גרקי, נאבקה במחלה במשך תשעת החודשים האחרונים בשקט מביתה, אך לבסוף הוכנעה על ידה.

לפי הדיווחים, בחודשים האחרונים לחייה טופלה לוטרנו על ידי בעלה לשעבר וילי פלאו, שהוא הנער שאותו אנסה ובגינו נכלאה. השניים אמנם התגרשו בחודש אוגוסט האחרון, אבל פלאו הקפיד לעמוד לצדה 24 שעות ביממה בשלבים האחרונים של חייה, וגרקי מסר כי היא מתה בעודה מוקפת במשפחתה.

מקור אמר למגזין PEOPLE כי לאחרונה בריאותה של לטורנו החלה להתדרדר, היא איבדה ממשקלה והייתה במצב תמידי של תשישות - ״זה היה סוף מאוד עצוב״, אמר. פלאו עצמו חשף בעבר באינסטגרם כי גרושתו אובחנה בסרטן, כשהעלה תמונה של עצמו עם מסכת מנתחים וכתב ״מתפלל לנס״.

לטורנו הותירה מאחוריה שישה ילדים: סטיבן ג׳וניור, קלייר, ניקולס וג׳קלין מבעלה הראשון סטיב, ועוד שתי בנות מפלאו. ״אני מאמין שהיא מעולם לא היוותה סכנה עבור אף ילד אחר חוץ מזה שהיא נישאה לו״, אמר גרקי לאחר שבילתה שבע שנים בכלא. "אני עצוב עבור ילדיה, אותם אהבה יותר מכל דבר אחר״.

לטורנו, כאמור, הייתה במרכזה של שערורייה ציבורית בשנת 1996 בסיאטל, כאשר פיתתה את התלמיד שלה בעודה בת 34. היא פגשה את פאלו ארבע שנים קודם לכן, כשעלה לכיתה ב׳, אך התקרבה אליו ופיתתה אותו כאשר סיים את כיתה ו' ונרשם ללימודים בבית ספר מיוחד בקיץ. בשנת 2018 חשף פלאו בראיון כי הוא יזם את הנשיקה הראשונה ביניהם במכוניתה, והשניים החלו להיפגש בזמן שבעלה היה מחוץ לעיר.

היא נעצרה ב-19 ביוני באותה השנה כאשר שוטרים ניגשו לקרוואן שלה בשעה 1:20 בלילה ומצאו את השניים במושב האחורי, אך לא הוגשה נגדה תלונה. בפברואר 1997 מצא בעלה סטיב מכתבי אהבה של השניים, ודרש מפלאו לסיים את הקשר עם אשתו או שיספר להוריו. אלא שאחד מקרובי משפחתו של סטיב כבר הודיע לרשויות החינוך על מערכת היחסים, ולטורנו נעצרה והואשמה באונס.

