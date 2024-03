דרמה באוסטרליה: גבר בשנות ה-30 לחייו - ששמו לא פורסם - תועד מנסה להימלט משוטרים שהגיעו לדירתו שבפאלם ביץ', ניו סאות' וויילס. עובר אורח שחלף באזור צילם את הרגע הבלתי נתפס שהבחור זינק לבריכה מהמרפסת שבקומה החמישית.

בתיעוד התקרית, שאירעה בצהרי יום ראשון, רואים את האלמוני מתיישב על קצה המרפסת. בהמשך, הוא נאחז במעקה מהצד השני, בזמן ששוטר מנסה למשוך אותו בחזרה. לרגע נדמה כי השניים מנהלים שיחה קצרה, אלא שאז הנמלט משחרר את אחיזתו ונופל למים מהקומה החמישית.

אתר ה"סאן" הבריטי דיווח כי השוטר שהופיע במרפסת לא מיהר לחלץ את הנמלט או להושיט לו יד בעת שניסה לטפס חזרה. דיירי מתחם המגורים ההמומים שצפו במתרחש סיפרו שלאחר קפיצתו הפזיזה, נמלט הצעיר מהבריכה והמשיך לברוח מהשוטרים. אדם שמתגורר באזור ציין כי הוא ברח דרך הגינה האחורית שלו במהלך מנוסתו.

#EXCLUSIVE: This is the heart-stopping moment a Gold Coast man jumps from a fifth storey balcony in an attempt to escape police, before landing in a pool and fleeing the scene on foot. #9News pic.twitter.com/nhcJmEK1iq — 9News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) March 17, 2024

בתיעוד שעלה לרשתות החברתיות נראה הגבר מעט לפני הצניחה סוקר במבט מלמעלה את מה שצופנת לו הנפילה, לפני שהחליט ליפול לבריכה ממרפסת דירתו. במשטרה המקומית מאמינים כי היה תחת השפעת חומרים אסורים, כפי שדיווח ערוץ 9news. אחד משכניו של הדייר הנמלט, אדם בשם ארוול, סיפר: "מעולם לא ראיתי דבר כזה, אני חושב שהוא פשוט השתגע".

הדייר, שסבל רק מפציעות קלות לאחר נפילתו, נתפס לבסוף על ידי שוטרים מאוחר יותר באותו אחר הצהריים. הוא נמלט ממתחם הדירות ועשה את דרכו לבית הוריו שבאזור. החקירה בעניינו נמשכת.