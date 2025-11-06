רשויות החוק בברזיל חוקרות את מותה של "הבובה האנושית"
ברברה יאנקבסקי, אושיית רשת שעברה 27 ניתוחים פלסטיים וכונתה "הבובה האנושית", נמצאה ללא רוח חיים בביתה בסאו פאולו. המשטרה חוקרת את נסיבות מותה המסתוריות, לאחר שחברה סיפרה כי נפצעה בעינה זמן קצר לפני מותה. עוקביה ברשתות החברתיות הוכו בתדהמה: "אני לא מאמין, אהבתי אותך כל כך"
המשטרה בברזיל פתחה בחקירה לאחר שאושיית הרשת ברברה יאנקבסקי נמצאה מתה בביתה שבסאו פאולו. צוותי חירום הוזעקו למקום ביום ראשון וניסו להחיות את בת ה-31 מספר פעמים, אך נאלצו בסופו של דבר לקבוע את מותה.
לדברי המשטרה, אחת מחברותיה של יאנקבסקי בילתה איתה באותו ערב ועזבה את הבית לפני מותה. לדבריה, ברברה נפצעה בעינה מוקדם יותר באותו יום. המשטרה הגדירה את נסיבות מותה כחשודות וממתינה לתוצאות נתיחה שלאחר המוות.
יאנקבסקי, שכונתה "הבובה האנושית", השקיעה לאורך השנים כ-54 אלף דולר על ניתוחים פלסטיים שונים, כולל מתיחת פנים, הגדלת שדיים וישבן, הזרקות שפתיים והרמת גבות. כמה שבועות לפני מותה היא פרסמה סרטון באינסטגרם – שם היו לה יותר מ-55 אלף עוקבים – שבו הראתה את פניה מיד אחרי ניתוח.
"כמעט ולא רואים את הצלקות", היא השתעשעה בתיאור הסרטון. בתיעוד רואים תחבושת על פניה ושטפי דם מתחת לעיניה. בעבר היא גם השתתפה בתוכניות טלוויזיה ובקמפיינים שונים, והייתה אושיית רשת מוכרת בברזיל.
בעקבות הידיעה על מותה, מעריצים רבים הביעו צער עמוק ברשתות החברתיות. אחד כתב: "אני לא מאמין, אהבתי אותך כל כך. נוחי על משכבך בשלום". אחר הוסיף: "אלוהים יקבל אותך בזרועות פתוחות. חיית קצת את החיים שאהבת – וזה מנחם אותנו מעט".