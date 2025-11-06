רשויות החוק בברזיל חוקרות את מותה של "הבובה האנושית"

המשטרה בברזיל פתחה בחקירה לאחר שאושיית הרשת ברברה יאנקבסקי נמצאה מתה בביתה שבסאו פאולו. צוותי חירום הוזעקו למקום ביום ראשון וניסו להחיות את בת ה-31 מספר פעמים, אך נאלצו בסופו של דבר לקבוע את מותה.

לדברי המשטרה, אחת מחברותיה של יאנקבסקי בילתה איתה באותו ערב ועזבה את הבית לפני מותה. לדבריה, ברברה נפצעה בעינה מוקדם יותר באותו יום. המשטרה הגדירה את נסיבות מותה כחשודות וממתינה לתוצאות נתיחה שלאחר המוות.

יאנקבסקי, שכונתה "הבובה האנושית", השקיעה לאורך השנים כ-54 אלף דולר על ניתוחים פלסטיים שונים, כולל מתיחת פנים, הגדלת שדיים וישבן, הזרקות שפתיים והרמת גבות. כמה שבועות לפני מותה היא פרסמה סרטון באינסטגרם – שם היו לה יותר מ-55 אלף עוקבים – שבו הראתה את פניה מיד אחרי ניתוח.

"כמעט ולא רואים את הצלקות", היא השתעשעה בתיאור הסרטון. בתיעוד רואים תחבושת על פניה ושטפי דם מתחת לעיניה. בעבר היא גם השתתפה בתוכניות טלוויזיה ובקמפיינים שונים, והייתה אושיית רשת מוכרת בברזיל.