מקרה ראשון מסוגו בקנברה, בירת אוסטרליה, שם צוות מנתחים שלפו תולעת טפילית חיה ממוחה של אישה בת 64. ממצאי התקרית עלו בכתב העת של ה-CDC (המרכז לבקרת מחלות ומניעתן) בתחילת החודש.

המטופלת – שפרטי זהותה לא הותרו לפרסום – פנתה לייעוץ רפואי מספר פעמים מאז 2021 והתלוננה על שורת תסמיני מחלה, כגון כאבי בטן, שלשול, שיעול יבש, חום ועוד. בשנת 2022, היא אובחנה עם דיכאון ונשלחה לביצוע בדיקת MRI, שבעקבותיה נוירולוגים המליצו לה לעבור ניתוח. רק אז הרופאים מצאו את בעל החיים הזעיר מתפתל בחלקו הקדמי של מוחה.

