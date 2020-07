"בכל פעם שהוא היה מבקר אותנו כשהיינו ילדים, הוא היה מספר לנו מה עבר עליו באותן שנים. הוא היה נעמד וצועק 'תראו מה הם עשו לי', לפני שהצביע על המספר שעל זרועו – 31321. אז הוא היה אומר לנו: 'אם אני אי פעם אפגוש נאצי, אני ארצח אותו. בלי שום שאלות'. הוא לא היה מסוגל לשחרר את זה. הטראומה הייתה חלק ממנו עד יומו האחרון".

מרילין שמעון פרסמה לאחרונה ספר המתאר את קורות חייו של דודה, מורי שיינברג. בשנות ה-40, הוא היה אחד מבין שמונת היהודים הראשונים שנשלחו אל אושוויץ ובין הבודדים ששרדו את התופת. כעת, הסופרת בת ה-66 חושפת לראשונה פרטים חדשים על הזוועות שראה במחנה ההשמדה ונחרטו בזיכרונו עד יומו האחרון.

מורי נולד בשנת 1911 למשפחה יהודית עמידה בוורשה. בגיל 17, הוא ירש את העסק המשפחתי מאביו וניהל חנות בגדי מעצבים בבירת פולין. במרוצת השנים, הוא שירת שנתיים בחיל הפרשים הפולני לפני שהכיר את אשתו הראשונה מרים, שילדה לו שני ילדים – אבל הכל השתנה ב-1 בספטמבר 1939, עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ופלישת הצבא הנאצי לפולין.

