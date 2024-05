אישה מאוהיו נידונה ל-9 שנות מאסר לפחות לאחר שהורשעה בהריגת בתה הקטנה. גזר הדין ניתן לטמרה בנקס (41) לאחר שזו הודתה במעשיה בחודש מרץ האחרון. בתה – קרמיטי הובּ – מתה בשנת 2022 בעקבות סיבוכים של סוכרת. לפי ממצאי החקירה, המחלה של בת ה-4 לא הייתה מטופלת ובנקס נהגה להזין אותה בפורמולה שהייתה מעורבבת עם משקאות מוגזים.

קרמיטי מתה בבית החולים כתוצאה מחמצת קטוטית סוכרתית, כך לפי דוח הנתיחה לאחר המוות. גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שבת ה-4 "הראתה סימנים של הדרדרות במצבה הרפואי" כמה ימים לפני שפונתה לבית החולים, אך אמה מעולם לא פנתה לסיוע. טמרה התקשרה בסופו של דבר למוקד החירום 911 רק אחרי שבתה הפסיקה לנשום וגוון פניה השתנה לכחול. זמן קצר לפני מותה, רופאים אבחנו את הילדה עם מוות מוחי.

Tamara Banks, 41, of Ohio, was sentenced to up to 13.5 years in prison this week after pleading guilty to involuntary manslaughter over the death of her daughter Karmity Hoeb in January 2022 Karmity passed away in hospital after suffering complications related to diabetes pic.twitter.com/vH6TINrilE

פרקליטות מחוז קלרמונט טענו בכתב האישום שהילדה סבלה מהתעללות מאז שנולדה. הוריה מנעו ממנה טיפולים רפואיים ומזון איכותי, ונהגו להאכיל אותה בפורמולה מעורבבת עם "מאונטיין דו" – משקה מוגז בטעם ליים. התובעים טענו שלא היו שום ראיות שהצביעו על כך שהילדה הייתה במעקב של רופא שיניים, ושהיא סבלה מריקבון קיצוני בשיניים שלה לפני מותה. קרמיטי הייתה גם מאובחנת עם סוכרת ולמרות זאת, הוריה נתנו לה מדי יום משקאות תוססים שהכילו כפול מכמות הסוכר היומית המומלצת לילדה בגילה.

קליי ת'ארפ, משנה לתובע המחוזי, התייחס לפרשה בהודעה לתקשורת ואמר שמותה של בת ה-4 היה מיותר לחלוטין. "זה אחד התיקים הכי עצובים שאי פעם נתקלתי בהם", ציין הפרקליט. "הילדה הזאת לא הייתה צריכה למות".

