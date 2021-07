אישה בת 27 ממערב ארה"ב נידונה לרצות עשרות שנות מאסר אחרי שהודתה ברצח המזעזע של בנה החורג. דיאנה מדינה-פלורס נידונה במסגרת הסדר טיעון עם הפרקליטות ל-65 שנות מאסר, על הרצח של אדוארדו פוסו בן ה-12, שארע במאי של 2019.

על פי כתב האישום, דיאנה פעלה יחד עם אביו של הקורבן, לואיס אדוארדו פוסו בן ה-34, כדי להתעלל בילד באכזריות ולהרעיב אותו למוות. בדו"ח הנתיחה לאחר המוות נחשף כי גופתו של הילד שקלה פחות מ-24 ק"ג כשנמצאה ותוכן הקיבה שלו הכיל את השערות שלו. הראיה הזו הובילה חוקרים לסברה שבני הזוג הרעיבו אותו כל כך, שהוא נאלץ לאכול את השיער של עצמו.

