האייתוללה עלי ח'אמנאי מחזק את הסטודנטים שמפגינים נגד ישראל בקמפוסים בארה"ב. המנהיג העליון האיראני פנה אליהם בסדרת ציוצים בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו וכתב: "תלמידי אוניברסיטה יקרים בארצות הברית, אתם עומדים בצד הנכון של ההיסטוריה. אתם יצרתם כעת ענף של חזית ההתנגדות ופתחתם במאבק מכובד מול הלחץ האכזרי של ממשלתכם – שתומכת באופן גלוי בציונים".

ח'אמנאי הוסיף כי הוא גם תומך ומביע סולידריות עם מרצים של המפגינים, ותיאר את פועלם בתור "התפתחות משמעותית" במאבק נגד ישראל. בהמשך, הוא גם הציע לסטודנטים שמשתתפים בהפגנות "להכיר את הקוראן".

You have now formed a branch of the Resistance Front and have begun an honorable struggle in the face of your government's ruthless pressure - which openly supports Zionists.