מה קרה לניצול היחיד מהתאונה של הנסיכה דיאנה?

ב-31 באוגוסט 1997, מרצדס שחורה התנגשה בעמוד בטון מחוץ למנהרת פונט דה אלמה, ובה הנסיכה דיאנה. העולם כולו התאבל על מותה הטרגי שקרה בעקבות התאונה, אבל היא ממש לא הייתה הקורבן היחיד. הנהג הנרי פול ובן זוגה של דיאנה, דודי פאייד, נהרגו גם הם באותו הלילה, ובתאונה שרד רק אדם אחד – טרבור ריס-ג'ונס, שומר הראש של פאייד. ריס ישב במושב שליד הנהג, וחייו למעשה ניצלו על ידי כרית אוויר למרות שלא חגר חגורת בטיחות. אלא שהפנים שלו הושחתו ללא היכר, והעצמות שלו התרסקו. 150 חתיכות של טיטניום נדרשו כדי לשחזר את פניו, והוא הוכנס לתרדמת למשך 10 ימים. בנוסף, הוא סבל משבר בפרק היד ופציעות בחזה, והיה זה נס שבכלל שרד. View this post on Instagram A post shared by Laurel Leaf (@laurelleafchat) on Aug 30, 2018 at 3:55pm PDT Photo d'un paparazzi de la Princesse Diana, du garde du corps Trevor Rees-Jones et du chauffeur Henri Paul, 1997 pic.twitter.com/6216SuSNHl — Photos Histoires (@PhotosHistos) February 10, 2019

בימים שלאחר התאונה החלו כמובן להתפתח תאוריות קונספירציה בנוגע לשאלה מדוע התאונה התרחשה מלכתחילה, והרבה אצבעות הופנו כלפי ריס. היו כאלה שטענו שהוא לא היה צריך לתת לפול לנהוג בעודו שיכור, והיה צריך להגיד לו להאט, בעוד אחרים אמרו כי היה צריך להתעקש שדיאנה ופאייד יחגרו חגורות. הוא עצמו טוען שלא זוכר כמעט כלום מליל התאונה עקב אמנזיה בה לקה בעקבות הטראומה. אביו של פאייד עדיין טוען שריס משקר כדי להתחמק מאשמה. ריס כמובן עזב מאז את עבודתו אצל משפחת פאייד,עבר לגור עם אימו ואביו החורג ומצא עבודה בחנות בגדי ספורט. הוא התראיין מעט מאוד על התאונה, אך בשנת 2000 פרסם ספר בשם "סיפורו של שומר הראש: דיאנה, התאונה והניצול היחיד". בספר טען כי אחד הזיכרונות היחידים שלו הוא קול של אישה (ככל הנראה דיאנה) שנאנחת "דודי", אבל הוא לא יודע בוודאות אם זה זיכרון אמיתי. הוא קיבל 1.5 מיליון פאונד על הספר, אבל רוב הסכום הזה הלך על הוצאות משפטיות בעקבות תביעות מצד אביו של פאייד. בשנת 2008, בחקירה רשמית של התאונה, נקבע כי היא נגרמה כתוצאה מנהיגה בשכרות ובמהירות מעל המותרת בחוק, וכי האחראי הוא הנהג פול, ולא ריס. Trevor Rees-Jones: 5 Fast Facts You Need to Know https://t.co/jOqAFfEfzx pic.twitter.com/VX4UXoIRrp — Emilie Boge (@Melaniafollow) September 1, 2019

באותה תקופה ריס גר בכלל בעירק, אך כעת ככל הנראה חזר לבריטניה והוא מתגורר עם אשתו במחוז שרופשייר, בו הוא עובד כיועץ אבטחה ומשחק רוגבי עם קבוצה מקומית. למרות שהמשיך בחייו, שמו לנצח מקושר עם מותה הטרגי של בת המלוכה האהובה בכל הזמנים בבריטניה, והעובדה שהמוות הביא עמו שלל תיאוריות קונספירציה על רצח לא תרמו למצבו הנפשי. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן