פיצוץ במפעל זיקוקים בתאילנד גרם אתמול (רביעי) למותם של לפחות 23 בני אדם, כך לפי דיווחים בתקשורת המקומית. הפיצוץ אירע במפעל, הממוקם במחוז המרכזי של סופאנבורי, צפונית-מערבית לבירה בנגקוק.

רשת החדשות התאילנדית PBS דיווחה כי הפיצוץ אירע בסביבות השעה 15:30, שעון מקומי וכי כוחות כיבוי אש השתלטו על הזירה. פצועים נלקחו לבית החולים הממשלתי במדינה ונציג רשמי אישר כי 23 אנשים מתו, אחרי שדווח כי בין 15 ל-17 בני אדם נהרגו בפיצוץ במפעל, שם היו בסך הכל 30 עובדים.

An explosion at a fireworks factory in central Thailand killed at least 23 people on Wednesday, according to provincial officials. https://t.co/yHuTztw8AG — WSVN 7 News (@wsvn) January 17, 2024

לפי דיווחים בתקשורת המקומית, את הפיצוץ העז ניתן היה לשמוע ממרחק של קילומטרים – בדומה לעשן השחור שאפף את האזור. מפקד המשטרה המקומית, אישר את הדיווחים השונים, לפיהם בעבר אירע פיצוץ באותו מפעל, בנובמבר 2022,שהרג אדם אחד ופצע שלושה אחרים. הסיבה לפיצוץ היום לא ידועה, וחקירה נפתחה בעניין.

ביולי האחרון, לפחות עשרה בני אדם נהרגו ו-100 נפצעו בפיצוץ במחסן זיקוקים בדרום תאילנד, במחוז נרתיוואט. מושל המחוז מסר אז כי הפיצוץ הגיע מהניצוצות של עבודות ריתוך המתכת במקום. לפי המחלקה התאילנדית למניעת אסונות ולהפחתתם, עשרות בתים ברדיוס של כ-500 מטר ניזוקו.

האירוע הנוכחי מגיע פחות מחודש לפני ראש השנה הסיני, כאשר זיקוקים נחשבים למבוקשים מאוד בתקופה זו ברחבי מזרח ודרום-מזרח אסיה.