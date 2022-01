כלי התקשורת בגרמניה חשפו ביממה האחרונה כמה מההתכתבויות החולניות של כריסטיאן ברוקנר ברשת. על פי הפרסומים של אתר החדשות RTL, חוקרי המשטרה פרסמו התכתבות ב-Dark Web של החשוד העיקרי בפרשת היעלמותה של מדלן מקאן עם אדם אחר ובה הוא מתאר את הפנטזיה שלו לחטוף ילד קטן כדי לבצע בו את זממו.

ברוקנר, שהשתמש אז בכינוי "madness-der-holger", כתב: "אני רוצה לתפוס משהו קטן ואז להשתמש בו כמה ימים, זה הכל". האדם השני, משתמש שכונה "Wahnsinn-der-holger", הגיב: "הו, אם ניתן להשמיד את הראיות אחר כך". בהמשך ההתכתבות, ברוקנר ציין שבמידה והמזימה שלו תצליח, הוא יצלם הרבה סרטים עם "הקטן".

Madeleine McCann mystery deepens as suspect's disturbing wish unveiled in secret messageshttps://t.co/bxyw8aI61X