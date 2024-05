בית המשפט בקולורדו, ארה"ב, גזר 60 שנות מאסר על נער שהצית בית וגרם למותם של חמישה בני אדם. קווין בוי (בן 16 בזמן המקרה) הודה בהאשמות המיוחסות לו במסגרת הסדר טיעון, לפיו הפרקליטות תמחק עשרות סעיפים מכתב האישום המקורי שהוגש נגדו.

בוי הוגדר בכלי התקשורת האמריקאים בתור "מנהיג הכנופייה" שהציתה את הבית בעיר דנוור באוגוסט 2020. הוא ועוד שני נערים – גווין סימור ודילון סייברט (בני 16 ו-14 בזמן המקרה) – שרפו את הבית באישון לילה כאקט נקמה על כך שאחד מדייריו גנב לבוי את הטלפון הנייד, מה שהתברר מאוחר יותר כלא נכון. כתוצאה מההצתה, חמישה בני אדם נהרגו ועוד שלושה נפצעו.

NEW video from neighbor in Green Valley Ranch. @Denver_Fire investigating as arson. 3 adults, 2 children died. Investigators still on scene as of this tweet. Another neighbor told me they turned over surveillance video to police but wouldn’t share what was caught on cam. #9News pic.twitter.com/xfOlYRnKdt — Ryan Haarer (@RyanHaarer) August 5, 2020

Djibril Diol, his wife and daughter, three of the five who died. Remember their names pic.twitter.com/8X4XYmLrkc — Jordy (@38_jordy) August 6, 2020

לפי ממצאי החקירה, בוי ושותפיו הגיעו לבית אחרי שהשתמשו באפליקציית Find My Phone (שנועדה לסייע באיתור טלפונים ניידים אבודים) כדי למצוא את הטלפון שלכאורה נגנב. הנערים אז שפכו דלק על דפנות הבית והציתו אותו בזמן שבני המשפחה ישנו. שלושה דיירים שרדו את השריפה אחרי שקפצו מחלונות הקומה השנייה. אולם, חמישה בני משפחה – ג'יבריל דיול, אשתו אדג'ה, בתם קהאדיג'ה (בת שנה ו-9 חודשים), חסן אחותו של ג'יבריל ובתה חאווה (בת 6 חודשים) – נספו.

בני הנוער תכננו את מעשיהם במשך שבועות, כך לפי החוקרים, ותחקרו באינטרנט כיצד לבצע את הפשע. הם אפילו הגיעו לזירה עם מסכות הוקי ישנות כדי שלא ניתן יהיה לזהות אותם במצלמות אבטחה שהותקנו באזור. למרות זאת, הם נעצרו בסופו של דבר אחרי שמשטרת דנוור פנתה ל-Google ודרשה פרטים על כל מי שחיפש את הכתובת של בני המשפחה בשבועיים שלפני ההצתה.

Djibril Diol, aka Djiby had passed away in a tragic house fire. Djiby, his wife, his sister, his daughter and his niece all passed away. Please help and donate to the family https://t.co/k0EwLrU5at pic.twitter.com/D6xJYNcYvg — Bella F (@bellza_3) August 6, 2020

הנערים הואשמו בהתחלה ברצח מדרגה ראשונה, ניסיון רצח, פריצה ותקיפה. אולם, הפרקליטות שינתה את כתבי האישום לאחר שכולם הסכימו להודות באשמה במסגרת הסדרי טיעון. בפברואר 2023, סייברט הודה במעשיו ונידון ל-10 שנות מאסר, בזמן שסימור נידון ל-40 שנות מאסר בגין רצח מדרגה שנייה. לאחרונה, בוי נידון ל-60 שנות מאסר אחרי שהתביעה מחקה 60 סעיפים שונים מכתב האישום המקורי.

"אני מקווה שתמות צעיר"

ג'יבריל דיול ובני משפחתו היגרו לארה"ב מסנגל, מערב אפריקה. בשנת 2018, דיול סיים את לימודי התואר הראשון שלו בהנדסה אזרחית באוניברסיטת קולורדו סטייט ומאז, התקבל לעבודה בחברת בנייה מקומית. בני משפחתו המורחבת מסנגל צפו בגזר הדין בצפייה ישירה ברשת.

אמדו בייה, בעלה של חסן ואביה של חאווה, נכח בגזר הדין של סימור בחודש מרץ ולקראת סוף השימוע ניתנה לו ההזדמנות לפנות אל הנאשם. "אני מקווה שכשתמות, זה יהיה מוות איטי ונוראי", אמר בייה. "אני מקווה שתמות צעיר וכשתמות, אני מקווה שתרגיש כאבים איומים כמו שהם הרגישו. אני מקווה שתרגיש את כל הכאב שאנחנו מרגישים כרגע".

סימור פנה אל הנוכחים באולם הדיונים והביע צער על מעשיו לפני גזר הדין. "אם הייתי יכול לחזור אחורה בזמן ולמנוע הכל, הייתי עושה את זה. אין רגע שאני לא מרגיש אשמה וחרטה על מה שעשיתי", אמר הנער. "אני רוצה לומר שאני מאוד מצטער על מה שעשיתי ומבקש את סליחתם של בני המשפחה והקהילה".