לאחר שני משפטים סוערים וניסיון מכוון לשבש את ההליכים, בית המשפט העליון בלונדון הרשיע את קונסטנס מרטן (38) ומארק גורדון (51) בהריגת בתם ויקטוריה בת החודש כתוצאה מרשלנות פושעת. במרץ 2023, גופתה של התינוקת נמצאה במצב ריקבון מתקדם בתיק קניות, לאחר 53 ימים שבהם הזוג נמלט מהמשטרה. במהלך התקופה הזו, הם התגוררו באוהלים, חיפשו מקומות מסתור בשטחים פתוחים, וניסו להסתתר מהרשויות כדי למנוע את הוצאת בתם מחזקתם – כפי שקרה עם ארבעת האחרים.

לפי כתב האישום, ויקטוריה מתה מהיפותרמיה או מחנק – ככל הנראה בזמן שישנה עם הוריה באוהל צר ודולף, בלילה קר במיוחד בינואר. ההרשעה בהריגה ברשלנות פושעת מעידה כי חבר המושבעים הכריע שהשניים פעלו בצורה חמורה במיוחד ונמנעו מלספק לבתם הקטנה תנאי מחיה בסיסיים.

Constance Marten and Mark Gordon did everything they could to disrupt and derail the trial process and were accused of doing so by the judge. Their two trials cost the taxpayer millions. pic.twitter.com/tNpF1GnSK4