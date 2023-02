מקום מנוחתה של איוונה טראמפ צולם לראשונה, שבוע לאחר שהובאה למנוחות במגרש הגולף של בעלה לשעבר, נשיא ארה"ב לשעבר, דונלד טראמפ. ניתן לראות כי הניחו פרחים לבנים על המקום שבו נקברה, לצד לוחית עם שמה ותאריכי לידתה ופטירתה.

Ivana Trump's touching lavish headstone, gorgeous landscaping, and beautiful floral arrangement peacefully resting in the corner of a golf course. pic.twitter.com/27Koo6nlTC — Moxette (@MoxBot1) July 29, 2022

אשתו הראשונה של טראמפ נקברה ב"מועדון הגולף הלאומי על שם טראמפ" בבדמינסטר, ניו ג'רזי. היא מתה ב-14 ביולי בגיל 73.

הקבר, שסגור לציבור, נמצא במקום מוקף עצים, ושחקני הגולף לא יכולים לראות אותו כשהם משחקים. הוא קרוב לגומה הראשונה במגרש.

עוד בשנת 2017, דונלד טראמפ העביר תוכניות לבנות בית קברות בן 10 חלקות המשקיף על הגומה הראשונה במגרש עבור בני משפחתו, כך לפי הוושינגטון פוסט. טראמפ אמר בעבר שהוא רוצה גם להיקבר במועדון הגולף. "אדון טראמפ בחר בנכס הזה ספציפית למקום מנוחתו האחרון כי הוא הנכס האהוב עליו", כתבה החברה שלו, כשהגישה את הבקשה למדינה בשנת 2014.

לאחר הקבורה של איוונה, נשמעו טענות ברשת כי טראמפ קבר אותה במועדון הגולף שלו כדי לקבל הקלה בתשלום המיסים, כאשר המקום יוגדר כבית קברות.

לפי חוקי המס של ניו ג'רזי, כל קרקע המוקדשת למטרות בית קברות פטורה מכל מסים, תעריפים ושומות. חברות בתי קברות גם פטורות באופן ספציפי מתשלום כל מיסי מקרקעין, תעריפים ושומות או מיסי רכוש אישי על הקרקעות שלהן, כמו גם מיסי עסקים, מיסי מכירה, מיסי הכנסה ומיסי ירושה.

ברוק הרינגטון, פרופסור לסוציולוגיה, צייצה בטוויטר וכתבה: "כחוקרת מס, הייתי סקפטית לגבי השמועות שטראמפ קבר את אשתו לשעבר בחלקת העפר העצובה הזאת במסלול הגולף שלו בבדמינסטר ניו ג׳רזי לצרכי מס. אז בדקתי את חוקי המס של ניו ג׳רזי, וחברים... זה השילוש הקדוש של התחמקות ממס. מס רכוש, הכנסה ומכירות".

As a tax researcher, I was skeptical of rumors Trump buried his ex-wife in that sad little plot of dirt on his Bedminster, NJ golf course just for tax breaks.



So I checked the NJ tax code & folks...it's a trifecta of tax avoidance. Property, income & sales tax, all eliminated. pic.twitter.com/VDZBlDyuhQ — Brooke Harrington (@EBHarrington) July 31, 2022

בציוץ של מומחית לכלכלה, היא הוסיפה: "מדוע דונלד טראמפ קבר את איוונה במגרש הגולף שלו בניו ג'רזי? הקלות מס, כסף ונקמה קטנה".

Why did Donald Trump bury Ivana at his NJ golf course?



Tax breaks, money & petty revenge.



As a “cemetery” Bedminster pays no taxes & can’t be seized in a judgment.



Trump also charged Ivana’s estate burial, maintenance & “membership” fees.



Re: revenge, just look at her grave pic.twitter.com/yGHvqu0vRw — Lynnette KhalfaniCox (@themoneycoach) July 30, 2022

הדוגמנית, אשת העסקים והמחליקה האולימפית לשעבר, מתה כשנפלה במדרגות ביתה, אבל אמריקאים רבים, בעיקר מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, משוכנעים שחוסלה - כשהמניע הוא האינטרסים הכלכליים של בעלה לשעבר.