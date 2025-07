טרגדיה מזעזעת התרחשה בסוף השבוע האחרון בצפון מדינת ניו יורק: מלינה פראטולין, ילדה בת 9, נמצאה ללא רוח חיים פחות יממה לאחר שאביה, לוצ'יאנו פראטולין (45), דיווח על חטיפתה לכאורה.

בתחילה פורסמה "התרעת אמבר" (התרעת חירום המשמשת לאיתור ילדים שנחטפו) אך חקירה מהירה חשפה סתירות בגרסת האב, והובילה למסקנה קשה. "אין כל אינדיקציה שהתרחשה חטיפה", כך לפי משטרת מדינת ניו יורק.

Subject of AMBER Alert found dead, police say 9-year-old was not abducted. https://t.co/3dBFkH8RIH pic.twitter.com/3vxDn4HrrU