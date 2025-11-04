מפגין איראני שרף את תמונתו של המנהיג העליון – ונמצא מת

מותו של אומיד סרלאק עורר סערה באיראן ובקרב קהילות הגולים ברחבי העולם. סרלאק, צעיר ממחוז לורסתאן, מת באופן חשוד לאחר שהעלה סרטון מחאה לרשתות החברתיות.

בתיעוד הוא נראה מחזיק פוסטר של המנהיג העליון עלי חמינאי, כשברקע מושמע קולו של השאה האחרון, מוחמד רזא פהלווי, שברח לגלות במהלך מהפכת 1979. סרלאק אז שרף את הפוסטר – מעשה שנחשב עבירה חמורה תחת משטר האייתולות.

המשטרה המקומית הודיעה כי סרלאק "שם קץ לחייו באמצעות אקדח", אך לא סיפקה ראיות תומכות או פרטים נוספים על נסיבות האירוע. מפקד המשטרה עלי אסדוללהי אמר כי "החקירה תבהיר את נסיבות המוות", אך גולשים ופעילים באיראן ומחוצה לה מיהרו להטיל ספק בגרסה הרשמית.

זמן קצר לפני פרסום הסרטון, סרלאק העלה פוסט שבו קרא למותו של חמינאי, ועודד את צעירי איראן להתנגד למשטר. שעות לאחר מכן דווח כי גופתו נמצאה בעיר הולדתו אליגודארז, כשעליה סימני ירי.