mako
פרסומת
HIXחדשות

מפגין איראני שרף את תמונתו של המנהיג העליון – ונמצא מת

אומיד סרלאק, תושב מחוז לורסתאן שבמערב איראן, נמצא ירוי שעות ספורות אחרי שהעלה סרטון שבו הוא שורף את תמונתו של עלי חמינאי. הרשויות טוענות כי הוא שם קץ לחייו, אך פעילים טוענים שמדובר בהתנקשות מצד השלטון. בהלווייתו נשמעו קריאות מחאה נגד המנהיג העליון והמשטר

גיא רייט
גיא רייט
היקס
פורסם: | עודכן:
אומיד סרלאק
צילום: מתוך הרשתות החברתיות בהתאם לסעיף 27א' בחוק
הקישור הועתק

מותו של אומיד סרלאק עורר סערה באיראן ובקרב קהילות הגולים ברחבי העולם. סרלאק, צעיר ממחוז לורסתאן, מת באופן חשוד לאחר שהעלה סרטון מחאה לרשתות החברתיות.

בתיעוד הוא נראה מחזיק פוסטר של המנהיג העליון עלי חמינאי, כשברקע מושמע קולו של השאה האחרון, מוחמד רזא פהלווי, שברח לגלות במהלך מהפכת 1979. סרלאק אז שרף את הפוסטר – מעשה שנחשב עבירה חמורה תחת משטר האייתולות.

המשטרה המקומית הודיעה כי סרלאק "שם קץ לחייו באמצעות אקדח", אך לא סיפקה ראיות תומכות או פרטים נוספים על נסיבות האירוע. מפקד המשטרה עלי אסדוללהי אמר כי "החקירה תבהיר את נסיבות המוות", אך גולשים ופעילים באיראן ומחוצה לה מיהרו להטיל ספק בגרסה הרשמית.

זמן קצר לפני פרסום הסרטון, סרלאק העלה פוסט שבו קרא למותו של חמינאי, ועודד את צעירי איראן להתנגד למשטר. שעות לאחר מכן דווח כי גופתו נמצאה בעיר הולדתו אליגודארז, כשעליה סימני ירי.

לפי דיווחים מקומיים, הרשויות סרבו למסור את גופת סרלאק למשפחתו, ואף לחצו עליהם לתמוך בגרסת ה"התאבדות". סרטונים מההלוויה שפורסמו ברשתות הראו קהל מתאסף כשהוא צועק "מוות לחמינאי" ו"מוות לדיקטטור". אחרים הקריאו במקביל שורות של המשורר הפרסי פירדוסי, מהבולטים בספרות הפרסית הקלאסית – שכתב בין היתר על התנגדות לעריצות.

ביזארחדשות בעולם
מצאתם טעות לשון?