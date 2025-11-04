מפגין איראני שרף את תמונתו של המנהיג העליון – ונמצא מת
אומיד סרלאק, תושב מחוז לורסתאן שבמערב איראן, נמצא ירוי שעות ספורות אחרי שהעלה סרטון שבו הוא שורף את תמונתו של עלי חמינאי. הרשויות טוענות כי הוא שם קץ לחייו, אך פעילים טוענים שמדובר בהתנקשות מצד השלטון. בהלווייתו נשמעו קריאות מחאה נגד המנהיג העליון והמשטר
מותו של אומיד סרלאק עורר סערה באיראן ובקרב קהילות הגולים ברחבי העולם. סרלאק, צעיר ממחוז לורסתאן, מת באופן חשוד לאחר שהעלה סרטון מחאה לרשתות החברתיות.
בתיעוד הוא נראה מחזיק פוסטר של המנהיג העליון עלי חמינאי, כשברקע מושמע קולו של השאה האחרון, מוחמד רזא פהלווי, שברח לגלות במהלך מהפכת 1979. סרלאק אז שרף את הפוסטר – מעשה שנחשב עבירה חמורה תחת משטר האייתולות.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) November 2, 2025
Initial reporting out of Iran is that the 25-year-old Iranian monarchist activist and student pilot Omid Sarlak was murdered yesterday by the Islamic Regime in Iran.
He was arrested by the IRGC terrorist organization after posting a video of him burning Ayatollah… pic.twitter.com/dSybI7CTJX
Several Iranians have sent videos to Iran International showing them burning photos of Supreme Leader Ali Khamenei in solidarity with Omid Sarlak, a 22-year-old protester whose body was found in a car hours after he posted a video of himself burning Khamenei’s picture. pic.twitter.com/NsizGKMlph— Iran International English (@IranIntl_En) November 3, 2025
המשטרה המקומית הודיעה כי סרלאק "שם קץ לחייו באמצעות אקדח", אך לא סיפקה ראיות תומכות או פרטים נוספים על נסיבות האירוע. מפקד המשטרה עלי אסדוללהי אמר כי "החקירה תבהיר את נסיבות המוות", אך גולשים ופעילים באיראן ומחוצה לה מיהרו להטיל ספק בגרסה הרשמית.
זמן קצר לפני פרסום הסרטון, סרלאק העלה פוסט שבו קרא למותו של חמינאי, ועודד את צעירי איראן להתנגד למשטר. שעות לאחר מכן דווח כי גופתו נמצאה בעיר הולדתו אליגודארז, כשעליה סימני ירי.
לפי דיווחים מקומיים, הרשויות סרבו למסור את גופת סרלאק למשפחתו, ואף לחצו עליהם לתמוך בגרסת ה"התאבדות". סרטונים מההלוויה שפורסמו ברשתות הראו קהל מתאסף כשהוא צועק "מוות לחמינאי" ו"מוות לדיקטטור". אחרים הקריאו במקביל שורות של המשורר הפרסי פירדוסי, מהבולטים בספרות הפרסית הקלאסית – שכתב בין היתר על התנגדות לעריצות.